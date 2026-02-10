Potansiyel magandaya kallavi ceza
Burdur'da polisten kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kısa süren kovalamacının ardından yakalanırken gerekli maddelerden 80 bin lira idari para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.
Olay, Kalekapı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, C.D. (17), 15 ABP 172 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kısa süren kovalamacının ardından otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde C.D.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edilirken araçta kumandalı egzoz düzeneği bulundu.
Sürücü C.D. ile otomobil sahibi babasına gerekli maddelerden yaklaşık 80 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil çekici marifetiyle otoparka çekildi.
