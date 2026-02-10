  • İSTANBUL
Apar topar gözaltına alınmışlardı! Namussuz doktorların görüntüleri çıktı
İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı. CİMER'e yapılan ihbarla ortaya çıkan rüşvetin görüntüleri de var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında hastaların maruz kaldıkları ek ücret taleplerinin ardından CİMER'e başvuru yaptıkları, soruşturmanın da bu ihbarların ardından başlatıldığı kaydedildi.

Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet suçu işledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan iki doktorun, muayene için gelen hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Üsküdar Devlet Hastanesi ve CİMER ihbarları üzerine başlatılan ve yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan (G. Õ) ve (C. G) isimli doktorların, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri tespit edilmiş olup, şüpheliler rüşvet suçundan 10.02.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir.

