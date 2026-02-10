Fenerbahçeliler şokta: Saran: Tekmeye kafa atan takım kurduk
Başkan Sadettin Saran devre arası transfer dönemiyle ilgili, 'tekmeye kafa atan bir takım kurduk' diyerek santrfor almamasının nedenini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 3-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından kameraların karşısına geçti. İşte Başkan Saran'ın açıklamalarından satır başları:
- Maçtan memnunuz. 13 maç kaldı ve hepsi final. Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık.
- Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var.
- Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız.
