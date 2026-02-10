  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den İran’a 4 şart: Bunlar kabul edilmezse bir dakika durmayacaklar, vuracaklar Bu karar hem Kolo Muani'ye hem Fenerbahçe'ye yaramadı! Yok artık... Apar topar gözaltına alınmışlardı! Namussuz doktorların görüntüleri çıktı Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu! Ölü sanılan gezegen canlandı! Venüs’ün kalbi hala atıyor: Yerin altında devasa yeraltı lav tünelleri bulundu Fenerbahçeliler şokta: Saran: Tekmeye kafa atan takım kurduk Bu sefer durum ciddi: Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray sezon sonunda buluşuyor Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle... Zirveye yerleşti! İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçesi şaşırttı
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

Meteoroloji Türkiye'de çok sayıda il için kuvvetli fırtına ve kar uyarısı verirken, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da belli oldu...

#1
Foto - Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

eteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri aralıklı yağışlı geçecek.

#2
Foto - Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

#4
Foto - Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

SICAKLIKLAR AZALACAK Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

#5
Foto - Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

13 İL İÇİN SARI ALARM Meteoroloji; Adana, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

#6
Foto - Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için yeniden kar ihtimalini değerlendirdi. Şen, şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

“Önümüzdeki hafta yeni ayın 16'sı ile 18'i arası batı bölgeleri için soğuk hava yeniden geliyor. Acaba 4. İstanbul kar yağışı olur mu? Ona bakacağız. İstanbul'da kar yağışı hafif ihtimal görünüyor ama soğuk hava etkili görünüyor. İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir. Önümüzde daha bir hafta var. Bakacağız. Perşembe ve cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerine ve Akdeniz bölgesine kuvvetli yağışlar geliyor. Sıcaklıklar düşecek.”

#8
Foto - Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!

Şen’in değerlendirmesine göre, Perşembe ve cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerinde ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağışlar bekleniyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı..
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23