  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray, Eyüpspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu! Katılım bankası açan ünlü holdingle ilgili iddialar ortalığı fena karıştırdı! Apar topar açıklama yaptılar Korkulan oluyor! 'Emir verildi, geri sayım başladı' Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı! Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak “Özgür Özel iddiası Türk borsasına yabancı ilgisi arttı! Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip illeri belli oldu! En uzun ömürlü insanlar orada Son seçim anketi belli oldu! İşte partilerin oy oranları
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak "Özgür Özel iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak “Özgür Özel iddiası

Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Merkezi’nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı siyaset sahnesinden silmek için gizli bir operasyon yürüttüğünü iddia ederek gündemi sarstı. Özdil, İmamoğlu’nun yargı kıskacıyla cezaevine "ittirildiğini", Mansur Yavaş’ın ise Mesut Özarslan üzerinden "yolsuzluk" algısıyla yıpratılmaya çalışıldığını öne sürdü. Bu kirli tezgahın tek amacının Özgür Özel’i rakipsiz bırakarak Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğunu savunan Özdil, partinin kendi evlatlarını feda ettiğini vurguladı.

#1
Foto - Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak "Özgür Özel iddiası

Yılmaz Özdil, CHP içindeki bir mekanizmanın ve genel merkezin, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı siyaseten tasfiye etmeye çalıştığını söyledi. İmamoğlu’nun ardından sıranın Mansur Yavaş’a geleceğini ifade eden Özdil, operasyonun bizzat CHP içinden başlatılacağı ve Yavaş’ın milliyetçi-muhafazakar desteğini kırarak Türkiye genelindeki karşılığının yok edilmek istendiğini öne sürdü.

#2
Foto - Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak "Özgür Özel iddiası

Özdil, bütün bu sürecin, rakipler elenerek Özgür Özel’in tek cumhurbaşkanı adayı yapılması için kurgulandığını savundu. Özgür Özel ve CHP medyasının, istifa eden belediye başkanı Mesut Özarslan’a “hırsız” diyerek yüklenmesinin, toplumda o kurumda (Portaş) gerçekten yolsuzluk yapıldığı algısını pekiştirdiği ve böylece bir numaralı sanık adayı olan Mansur Yavaş’ın elini zayıflattığını dillendirdi.

#3
Foto - Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak "Özgür Özel iddiası

Özdil, halkın, “Madem yolsuzluk vardı, neden bugüne kadar partide tuttunuz?” sorusunu sormaya başladığı ve CHP seçmeninin 2023 seçimlerinde olduğu gibi manipüle edildiğini öne sürdü. Sözcü TV ekranlarında konuşan CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil şunları söyledi: "Dedim ki: ‘Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını düşürerek Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye edecekler. Bu yüzden cumhurbaşkanlığı adaylığına acilen ittiriyorlar, arkadan ittiriyorlar; 'şahanesin' falan diyerek aslında onu cezaevine ittiriyorlar.’ Ben bunu yayınımda anlattım. Bilahare dedim; ‘Ekrem İmamoğlu'nu içeri atar atmaz Mansur Yavaş'ı tasfiye etme faaliyeti başlayacak ve bu faaliyet de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden başlayacak.’

#4
Foto - Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak "Özgür Özel iddiası

Bunu neye dayanarak söylüyordum? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum ve diyordum ki: ‘Ekrem Başkan'la, Mansur Başkan'la biz 2024 seçimini kazandık; hatta 2023 seçiminde bu iki isimden biri aday olsaydı cumhurbaşkanlığını da kazanacaktık.’ Ama rüzgar o kadar yüksek esiyor ki; bu iki kişiyle, bu iki kişiyi bu söylediğim şekilde tasfiye edecekler; Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adayı yapacaklar. Bunu dediğim saniyede, Cumhuriyet tarihinde belki de az görülen kapsamda bir linç kampanyasıyla karşılaştım.

#5
Foto - Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak "Özgür Özel iddiası

Ben bunu sosyal medyada örgütleyen CHP Genel Başkan Yardımcısını da biliyorum; ben bunu sosyal medyada örgütleyen Ankara milletvekilini de biliyorum. Halbuki ne demişiz? Daha ortada bir şey yok. Ekrem Başkan'ı tasfiye edecekler, bu yüzden cumhurbaşkanı adaylığına ittiriyorlar; peşinden Mansur Yavaş'ı tasfiye edecekler, Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olacak. Yani Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olması kötü bir şey değil ki; yani bunu söyledim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"
Gündem

Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milli iradenin tecelligahı olması gerekirken, muhalefetin barbarlık ve kaba kuvvet sahnelerine tanıklık..
CHP’li isim kadınların içinde "O.Ç." diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını
Gündem

CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’un, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri büyük tepki topl..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23