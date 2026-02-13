Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak “Özgür Özel iddiası
Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Merkezi’nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı siyaset sahnesinden silmek için gizli bir operasyon yürüttüğünü iddia ederek gündemi sarstı. Özdil, İmamoğlu’nun yargı kıskacıyla cezaevine "ittirildiğini", Mansur Yavaş’ın ise Mesut Özarslan üzerinden "yolsuzluk" algısıyla yıpratılmaya çalışıldığını öne sürdü. Bu kirli tezgahın tek amacının Özgür Özel’i rakipsiz bırakarak Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğunu savunan Özdil, partinin kendi evlatlarını feda ettiğini vurguladı.