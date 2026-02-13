Solak mahalle yine birbirine girdi! Yılmaz Özdil’den ağızları açık bırakacak “Özgür Özel iddiası

Bunu neye dayanarak söylüyordum? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum ve diyordum ki: ‘Ekrem Başkan'la, Mansur Başkan'la biz 2024 seçimini kazandık; hatta 2023 seçiminde bu iki isimden biri aday olsaydı cumhurbaşkanlığını da kazanacaktık.’ Ama rüzgar o kadar yüksek esiyor ki; bu iki kişiyle, bu iki kişiyi bu söylediğim şekilde tasfiye edecekler; Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adayı yapacaklar. Bunu dediğim saniyede, Cumhuriyet tarihinde belki de az görülen kapsamda bir linç kampanyasıyla karşılaştım.