Kapı kilidindeki bu işarete dikkat! Ev güvenliğinde tüm dikkatinizi gelişmiş alarm...

Özellikle de yeni yerleşim alanlarında aynı tip kapı ve kilit sistemlerinin toplu halde kullanılması, suçlular için öngörülebilir bir zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, bu konu hakkında uyarılarda bulunurken yalnızca alarm sistemine güvenmenin de yeterli olmayacağını vurguluyor. İyi haber ise şu ki, çözüm sanıldığı kadar zor değil. Standart barel yerine kırılmaya karşı güçlendirilmiş ve anti snap özelliği bulunan yüksek güvenlikli silindirler tercih etmek, bu durumu önlemenize yardımcı olacaktır.