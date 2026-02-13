  • İSTANBUL
Kapı kilidindeki bu işarete dikkat! Ev güvenliğinde tüm dikkatinizi gelişmiş alarm...
Kapı kilidindeki bu işarete dikkat! Ev güvenliğinde tüm dikkatinizi gelişmiş alarm...

Evimizin güvenliği için kilit sistemini bir kez daha gözden geçirmekte yarar var...

Ev güvenliğinde tüm dikkatinizi gelişmiş alarm sistemlerine ve kameralara vermiş olsanız da, asıl tehlike kapınızın tam ortasındaki birkaç milimetrelik bir detayda gizli olabilir. Güvenlik uzmanları, çoğu kişinin fark etmediği küçük bir metal çıkıntının en sağlam kapıları bile savunmasız bırakabildiğini ortaya çıkardı. İşte kapınızdaki o kritik noktayı fark etmenizi sağlayacak ve hırsızları kapınızdan uzak tutacak en etkili çözüm...

Ev güvenliği denildiğinde neredeyse herkesin aklına öncelikle güvenlik kameraları, akıllı alarm sistemleri ve cep telefonuna anlık bildirim gönderen uygulamalar geliyor. Ancak, kapı üzerinde bulunan küçük bir metal parça, düşündüğünüzden çok daha büyük bir güvenlik açığına sebep olabiliyor. İşte güvenlik uzmanlarından suçluları kapınızdan def etmenin en pratik ve etkili yolu…

Birleşik Krallık merkezli güvenli platformu tarafından paylaşılan veriler, özellikle PVC ve kompozit kapılarda kullanılan standart silindir kilitlerin belirli bir yöntem ile saniyeler içerisinde devre dışı bırakılabildiğini ortaya koydu.

"Lock snapping" yani "kilit kırma" olarak adlandırılan bu yöntem, silindirin dışarıda kalan kısmının özel bir aletle kavranarak kırılmasına deniyor.

Ardından mekanizma içeriden müdahale edilerek kapının açılması sağlanıyor. Üstelik hedefte en çok "euro silindir" ya da Avrupa tipi barel olarak bilinen kilit sistemi oluyor.

Güvenlik uzmanı Craig Andres, bu yöntemin birkaç dakika bile sürmediğini, bazı durumlarda saniyeler içerisinde sonuç verdiğini belirtiyor.

Dışarıdan bakıldığında neredeyse iz bırakmayan bu teknik, özellikle sessizliği nedeniyle de dikkat çekiyor. Peki, risk tam olarak nerede başlıyor?

Eğer kapı kilidinizin silindir kısmı, kapı kolu veya koruma levhasından beş milimetre fazla dışarı taşıyorsa, bu durum hırsızlar için ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

Dışarı taşan bölüm ne kadar belirgin olursa, kırılma ihtimali de o kadar artıyor. Birçok kişi çıkıntının estetik bir detay olduğunu düşünüyor.

Ev sahiplerinin kendi güvenliğini test etmesi oldukça önemlidir. Sabah'a göre; Bu konuda yapmanız gereken kapıyı açarak kilidin yüzeyine dışarıdan bakmanız.

Silindir, kapı koluyla aynı hizada değilse ve gözle görülür şekilde taşıyorsa bu riskin yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu küçük ancak önemli fark, kapınızın hedef olup olmamasını belirleyebilir.

Özellikle de yeni yerleşim alanlarında aynı tip kapı ve kilit sistemlerinin toplu halde kullanılması, suçlular için öngörülebilir bir zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, bu konu hakkında uyarılarda bulunurken yalnızca alarm sistemine güvenmenin de yeterli olmayacağını vurguluyor. İyi haber ise şu ki, çözüm sanıldığı kadar zor değil. Standart barel yerine kırılmaya karşı güçlendirilmiş ve anti snap özelliği bulunan yüksek güvenlikli silindirler tercih etmek, bu durumu önlemenize yardımcı olacaktır.

