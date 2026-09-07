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Ekonomi
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ŞOK’un cazip fiyatlı hafta sonu fırsatları… Seç, beğen al! Şok fiyatlarla onlarca ürün

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ŞOK’un cazip fiyatlı hafta sonu fırsatları… Seç, beğen al! Şok fiyatlarla onlarca ürün

Türkiye’nin dev zincir marketi ŞOK, 5-8 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel indirim kataloğunu yayınlayarak mutfak bütçesini düşünen vatandaşın yüzünü güldürdü.

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Foto - ŞOK’un cazip fiyatlı hafta sonu fırsatları… Seç, beğen al! Şok fiyatlarla onlarca ürün

Temizlikten gıdaya, kişisel bakımdan atıştırmalıklara kadar yüzlerce üründe etiketler yarı yarıya çekilirken, cazip imkanlar yine cepleri rahatlatacak.

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Foto - ŞOK’un cazip fiyatlı hafta sonu fırsatları… Seç, beğen al! Şok fiyatlarla onlarca ürün

Gıda ürünlerinde Polonez piliç füme 42 TL, 10 kg Peros deterjan 399 TL gibi dip fiyatlarla sunulurken; 50 TL ve üzeri alışveriş yapanlara sunulan Fairy bulaşık kapsülü, Omo sıvı deterjan ve Dalin bebek şampuanı gibi temel ihtiyaçlarda adeta indirim şöleni yaşanıyor. 9 Eylül’e kadar sürecek bu dev fırsat dalgasını kaçırmak istemeyen vatandaşların hafta sonu ŞOK mağazalarına akın etmesi bekleniyor.

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Foto - ŞOK’un cazip fiyatlı hafta sonu fırsatları… Seç, beğen al! Şok fiyatlarla onlarca ürün

• Kişisel Bakım & Aksesuar • Mon Amour Figürlü Lip Balm: 149 TL (İndirim öncesi: 199 TL) • Duru Şampuan 600 ml / Saç Kremi 265 ml Çeşitleri: 229 TL (İndirim öncesi: 329 TL) • Morfose Wax Gouda Matte / Putty Matte: 159 TL (İndirim öncesi: 229 TL) • Niche Özgün Kadın Parfüm: 219 TL (İndirim öncesi: 289 TL) • Play Love Figürlü Taşlı / Kurdele Kumaş Saç Tokası: 79 TL (İndirim öncesi: 109 TL) • Play Love Figürlü Yan Toka / Çıtçıt Toka: 59 TL (İndirim öncesi: 79 TL) • Bebek / Çocuk Tarak & Fırça Seti: 99 TL (İndirim öncesi: 179 TL) • Bebeloc Çocuk Devam Sütü: 459,90 TL (İndirim öncesi: 729 TL) • Vivet Ağda Çeşitleri: 229 TL (İndirim öncesi: 349 TL) • Harry Potter Pill Bitz Power: 699 TL (İndirim öncesi: 1.299 TL) • Temizlik & Hijyen Ürünleri • Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 16'lı (3 Katlı): 209 TL • Aqua Bambu Kağıt Havlu 12'li (3 Katlı): 299 TL • Peros Matik Toz Deterjan (10 kg - 100 Yıkama): 399 TL • Yüzey Temizlik Mendili Çeşitleri (1 Alana 1 Bedava): 109 TL • Klorak Jet Çamaşır Suyu: 59 TL • Luks Gloss Cam Temizleyici: 99 TL • Bingo Jet İki Etkili Çamaşır Suyu / Çok Amaçlı Temizleyici: 199 TL • Kasa Arkası İndirimleri (25 TL ve Üzeri Alışverişlerde) • Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü (42'li): 409 TL (İndirim öncesi: 719 TL) • Omo Cold Power Sıvı Çamaşır Deterjanı Tüm Renkler (2500 ml): 249 TL (İndirim öncesi: 549 TL) • Fairy Gold Sıvı Bulaşık Deterjanı (1500 ml): 169 TL (İndirim öncesi: 299 TL) • Dalin Bebek Şampuanı (900 ml): 190 TL (İndirim öncesi: 370 TL) • Süper Maylo Dev Havlu (1 Dev Rulo = 3 Rulo / 3 Katlı): 49 TL (İndirim öncesi: 79 TL)

#4
Foto - ŞOK’un cazip fiyatlı hafta sonu fırsatları… Seç, beğen al! Şok fiyatlarla onlarca ürün

• Görseldeki ürünler ve fiyatları yukarıdan aşağıya, soldan sağa sırasıyla şu şekildedir: • Süt Ürünleri & Atıştırmalıklar • Mis Tam Yağlı Taze Tost Peyniri 1000 g: 299 TL • Danette Topper Selection Pudring Çeşitleri: 59 TL (İndirim öncesi: 79 TL) • Tempo Pötibör Bisküvi: 79 TL (İndirim öncesi: 89 TL) • Ülker Çikolatalı / Çilekli Pasta: 95 TL (İndirim öncesi: 115 TL) • Toffifee Fındıklı Karamelli Çikolata 125 g: 125 TL • Karmen Çikolata Çeşitleri: 10,50 TL (İndirim öncesi: 13,50 TL) • Karmen Hindistan Cevizli Saçaklı Bisküvi: 75 TL (İndirim öncesi: 89 TL) • Bisküvi, Gofret & Çikolatalar • Eti Hoşbeş Hindistan Cevizli / Sütlü Gofret: 55 TL • Ülker Nesquik Bar 4'lü: 99 TL (İndirim öncesi: 199 TL) • Ülker Cino İki Fındıklı Bar: 79 TL • Ülker Çikolata Kaplamalı Sandviç Bisküvi: 69 TL • Ülker Albeni Kurabiye: 89 TL • Ülker Probis Bisküvi: 29,50 TL (İndirim öncesi: 35 TL) • Ülker Cizri Mutfak Bisküvi Çeşitleri: 89 TL (İndirim öncesi: 109 TL) • Ülker Cizri Peynirli / Karamelli Bisküvi Çeşitleri: 109 TL (İndirim öncesi: 129 TL) • Şekerleme & Sakızlar • Ülker Yupo Jelly Kola / Meyve Aromalı Yumuşak Şeker: 39,50 TL (İndirim öncesi: 60 TL) • Bebeto Mini Burger Yumuşak Şeker: 69 TL • Döne Hopa Oyuncaklı Şeker: 139 TL • Ozmo Sürpriz Yumurta: 24,50 TL • Bebeto Jelli Top Şeker: 24,50 TL • Ülker Oneo 60 DK Nane / Yeşil Nane / Karbonat Sakız Çeşitleri: 39,50 TL (İndirim öncesi: 50 TL)

#5
Foto - ŞOK’un cazip fiyatlı hafta sonu fırsatları… Seç, beğen al! Şok fiyatlarla onlarca ürün

• Görseldeki ürünler ve fiyatları yukarıdan aşağıya, soldan sağa sırasıyla şu şekildedir: • Süt, Donuk Ürünler & Atıştırmalıklar • Danone Laktozsuz Süt 1 L: 59,50 TL (İndirim öncesi: 76 TL) • Yaprak Sarması: 249 TL • SuperFresh Mantı 1 kg: 109 TL (İndirim öncesi: 165 TL) • Pınar Arkadaş Peynir: 42,50 TL (İndirim öncesi: 55,50 TL) • Merci Chocolate Selection 250 g: 299 TL • Fellaz Choco Meyve Bar Çeşitleri: 39,50 TL (İndirim öncesi: 59 TL) • Uno Çok Tahıllı Tava Emeği: 75 TL (İndirim öncesi: 83,50 TL) • Uno Kruvasan Kremalı / Çikolatalı 240 g: 99,50 TL (İndirim öncesi: 125 TL) • Carte d'Or Dondurma Çeşitleri 850 ml: 229 TL (İndirim öncesi: 275 TL) • Kuruyemiş & Cips Çeşitleri • Amigo Dalından Tuzlu Çekirdek: 129 TL (İndirim öncesi: 139 TL) • Amigo Baharatlı Patates Cipsi: 44,50 TL (İndirim öncesi: 54,50 TL) • Notto Yayla / Meyve / Sebze Aromalı Cips Çeşitleri: 34,50 TL (İndirim öncesi: 69,50 TL) • Kasa Arkası İndirimleri (25 TL ve Üzeri Alışverişlerde) • Nesquik Mısır Gevreği 1000 g: 195 TL (İndirim öncesi: 299 TL) • Dardanel Kalite Ton Balığı 3x75 g: 150 TL (İndirim öncesi: 219 TL) • Ülker Dankek Poti Sade Mini Kek 24'lü: 119 TL (İndirim öncesi: 192 TL) • Pepsi / Zero Sugar / Kola / Lipton Ice Tea Şeftali / Limon 4x250 ml: 110 TL (İndirim öncesi: 180 TL) • Hellmann's Ketçap 430 g + Mayonez 385 g Set: 150 TL (İndirim öncesi: 280 TL)

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