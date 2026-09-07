ŞOK’un cazip fiyatlı hafta sonu fırsatları… Seç, beğen al! Şok fiyatlarla onlarca ürün

• Görseldeki ürünler ve fiyatları yukarıdan aşağıya, soldan sağa sırasıyla şu şekildedir: • Süt, Donuk Ürünler & Atıştırmalıklar • Danone Laktozsuz Süt 1 L: 59,50 TL (İndirim öncesi: 76 TL) • Yaprak Sarması: 249 TL • SuperFresh Mantı 1 kg: 109 TL (İndirim öncesi: 165 TL) • Pınar Arkadaş Peynir: 42,50 TL (İndirim öncesi: 55,50 TL) • Merci Chocolate Selection 250 g: 299 TL • Fellaz Choco Meyve Bar Çeşitleri: 39,50 TL (İndirim öncesi: 59 TL) • Uno Çok Tahıllı Tava Emeği: 75 TL (İndirim öncesi: 83,50 TL) • Uno Kruvasan Kremalı / Çikolatalı 240 g: 99,50 TL (İndirim öncesi: 125 TL) • Carte d'Or Dondurma Çeşitleri 850 ml: 229 TL (İndirim öncesi: 275 TL) • Kuruyemiş & Cips Çeşitleri • Amigo Dalından Tuzlu Çekirdek: 129 TL (İndirim öncesi: 139 TL) • Amigo Baharatlı Patates Cipsi: 44,50 TL (İndirim öncesi: 54,50 TL) • Notto Yayla / Meyve / Sebze Aromalı Cips Çeşitleri: 34,50 TL (İndirim öncesi: 69,50 TL) • Kasa Arkası İndirimleri (25 TL ve Üzeri Alışverişlerde) • Nesquik Mısır Gevreği 1000 g: 195 TL (İndirim öncesi: 299 TL) • Dardanel Kalite Ton Balığı 3x75 g: 150 TL (İndirim öncesi: 219 TL) • Ülker Dankek Poti Sade Mini Kek 24'lü: 119 TL (İndirim öncesi: 192 TL) • Pepsi / Zero Sugar / Kola / Lipton Ice Tea Şeftali / Limon 4x250 ml: 110 TL (İndirim öncesi: 180 TL) • Hellmann's Ketçap 430 g + Mayonez 385 g Set: 150 TL (İndirim öncesi: 280 TL)