2023-09-29 15:00:33 Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…
Son dakika haberleri… Geride bıraktığımız yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan milli futbolcu Berkan Kutlu, yeni takımında ikinci maçına İtalyan devi Roma karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Berkan Kutlu, Roma karşısında adeta göz doldurdu. İtalya'da geceye damga vuran pozisyonun başrolünde olan genç futbolcu, İtalyan taraftarların sosyal medyada en çok konuştuğu isim haline geldi. İşte son dakika haberinin detayları…