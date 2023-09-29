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Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…
Spor
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Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

2023-09-29 15:00:33
Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Son dakika haberleri… Geride bıraktığımız yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan milli futbolcu Berkan Kutlu, yeni takımında ikinci maçına İtalyan devi Roma karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Berkan Kutlu, Roma karşısında adeta göz doldurdu. İtalya'da geceye damga vuran pozisyonun başrolünde olan genç futbolcu, İtalyan taraftarların sosyal medyada en çok konuştuğu isim haline geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'da 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, sarı-lacivertli ekipte iki sezon görev yaptı.

#2
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı birçok maçta tartışmaların odağındaki isim olan Berkan, yaz transfer döneminde ayrılma kararı aldı.

#3
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Birçok İtalyan ekibinin peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcu, Serie A ekibi Genoa'dan gelen teklife hayır demedi.

#4
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Galatasaray'dan 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan milli oyuncu, İtalya'daki ikinci maçında sahne aldı.

#5
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

GENOA, ROMA'YI FARKLI YENDİ İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanan mücadelede Genoa, sahasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'yı 4 golle mağlup etti.

#6
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Bu sezon oynadığı 6 maçtan yalnızca 1 galibiyetle ayrılan Roma, oldukça kötü başlangıçla 5 puan toplayabildi.

#7
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Mourinho'nun ekibi kötü gidişi durduramazken Serie A'da haftayı 16. sırada kapattı. Genoa ise bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 7 yaptı ve 11. sıraya çıktı.

#8
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Gudmundsson, 45. dakikada Retegui, 74. dakikada Thorsby ve 81. dakikada Messias atarken, konuk Roma'nın tek golü ise 22. dakikada Cristante'den geldi.

#9
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

BERKAN KUTLU 60 DAKİKA OYNADI Galatasaray'dan transfer edilen milli oyuncu Berkan Kutlu, Genoa formasıyla ikinci maçına Roma karşısında çıktı.

#10
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

25 yaşındaki oyuncu, Kevin Strootman'ın yerine 30. dakikada oyuna girdi ve gösterdiği performansla İtalya'da göz doldurdu. 60 dakika boyunca 3 kez top çalan Berkan, 11/12 pas isabetiyle oynadı. Milli oyuncu, ikili mücadelelerde 6/9 başarı oranı yakaladı.

#11
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

İTALYA'YI AYAĞA KALDIRAN POZİSYON Roma'lı futbolcu Gianluca Mancini, milli oyuncu Berkan Kutlu'ya ikili mücadele sırasında dirsek attı. Acı içinde yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, hakem Daniel Orsato'dan kırmızı kart bekledi.

#12
Foto - Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Sosyal medyada da İtalyan taraftarlar tarafından infial oluşturan bu pozisyon, çokça tartışıldı. Genoa taraftarları, pozisyonda kırmızı kart verilmesini istedi.Sabah'a göre; Ancak hakem Daniel Orsato, pozisyonu sarı kart göstererek geçirdi.

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