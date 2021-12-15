Sokak röportajları kontrolden çıktı! 'Tık' uğruna milleti birbirine düşürüyorlar

Bir röportaj sırasında bir adamın ağzına telefon bile soktular. Geleneksel medyanın editöryal denetimden geçtiğini ancak yeni medya mecralarının denetimden uzak olduğunu belirten Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Bostancı, “İçeriklerin reklam alması için ‘daha çok tık’ alması gerekiyor. Tam da bu sebeple yayın yapan kişiler daha çok gelir elde etmek için sansasyonel işlere imza atıyor. Sosyal medyada yayın kararı ve sorumluluğu yayıncının ta kendisi. Yayıncılar oluşabilecek yasal sorumluluğu da üstlenmek durumunda. Bu kişiler canlı yayın yapmadığı için, videolar daha sonra bir kurgu aşamasından geçtiği için aslında yayınlanan videodan doğrudan sorumlu oluyor. Paylaşım yapmanın önünde engel yok. Fakat paylaşımların içeriğinin doğuracağı hukuki sorumluluk var. Mikrofon uzatıldığı için ağzımıza gelen her şeyi söyleme hakkına sahip değiliz. Aksi halde ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğu da üstlenmeli. Medya okuryazarlığı eğitimi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu işleri yapan kişilerin medya eğitiminden geçmesi gerekiyor” diye konuştu.