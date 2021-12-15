2021-12-15 07:56:11 Sokak röportajları kontrolden çıktı! 'Tık' uğruna milleti birbirine düşürüyorlar
Sosyal medyada, röportaj adı altında hiçbir ahlak, kural ve yasa tanımayan yayınların sayısı artıyor. Yayıncılar izlenme sayısına göre para aldığı için her türlü rezalet ve provokasyona başvuruyor. Provokatif yayınların büyük bölümü küfürler ya da kavgayla sonuçlanıyor. “Bağıra bağıra laiklik dindarlık tartışması”, “Eminönü meydan kavgası!”, “Yumruklar havada uçuştu!”, “AKP’li ve HDP’li gençler arasında kavga çıktı” gibi başlıklar durumu özetliyor. Gerçeklerden uzak kurgu röportajlar ise ayrı bir sorun.