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Sokak köpekleri turisti yaraladı

2024-09-17 11:32:58
Sokak köpekleri turisti yaraladı

Ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Avustralyalı turiste sokak köpeği saldırdı.

#1
Foto - Sokak köpekleri turisti yaraladı

Olay, sabah saatlerinde Göreme beldesinde bulunan Uzundere vadisinde yaşandı. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyüşe çıkan Avustralyalı Richard Dearden bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

#2
Foto - Sokak köpekleri turisti yaraladı

Bacağından yaralanan turist Dearden yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde eşim ve çocuklarım ile vadi yürüyüşüne gitmiştik. Köpekler oynarken bir tanesi bir anda üzerime saldırıp ısırdı. Hiç saldırgan gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim.

#3
Foto - Sokak köpekleri turisti yaraladı

Ailemle birlikte geziyordum bebeğim kucağımdaydı. O anda saldırdı. Çocuğuma saldırmadığı için çok mutluyum. Köpekleri bir araya toplamanın çok zor olduğunu biliyorum ama bir barınak yapılıp toplanmalılar” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Sokak köpekleri turisti yaraladı

İşletme sahibi Selim Coşkun da yaptığı açıklamada, “Dün sabah saatlerinde müşterimiz Uzundere vadisine gezmeye çıkmış. Orada köpek saldırmış. Yürüyerek buraya kadar gelmişler. Biz de misafirimizi hastaneye götürerek tedavisini yaptırdık” dedi.

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