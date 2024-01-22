2024-01-22 14:46:48 Şok iddiaların ardı arkası kesilmiyordu! Ahmet Hakan’dan şaşırtan “Hafize Gaye Erkan” çıkışı geldi
Hafize Gaye Erkan için ortaya atılan iddialar sonrası Gazeteci Uğur Dündar’dan Erkan'a destek gelmişti. Hakan, “Uğur Dündar, Gaye Erkan olayına yaklaşımıyla aşiretçi mantığı yerle yeksan etti” dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yaptığı paylaşımda, Erkan’ın emzirmesi gereken bebeğinden dolayı annesinin ve babasının Merkez Bankası’na gittiğini belirten Sözcü yazarı Uğur Dündar’a “Helal olsun” dedi.