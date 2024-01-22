Şok iddiaların ardı arkası kesilmiyordu! Ahmet Hakan’dan şaşırtan “Hafize Gaye Erkan” çıkışı geldi

“Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın emzirdiği bir bebeği var. Bakıcı tutmak yerine anne ve babası bebeğe bakıyor. Onlar da emzirme saatlerinde işler aksamasın diye kendisiyle birlikte bankaya gidip geç saatlere kadar orada kalıyorlar. Bir banka çalışanı birkaç gündür Gaye Erkan’ın babasıyla ilgili iddialar dile getiriyor. Bunlardan biri de baba Erol Erkan’ın bir personeli tokatladığı iddiası. Ancak ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanım’a bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor. Nitekim Gaye Erkan ABD’de Türkiye’ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan’ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor.”