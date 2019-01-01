Şok fotoğraflar peş peşe geldi! Hepsi bir köyden çıktı
Dünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi.
Eşsiz keşif, çok sayıda çömleğin altından çıktı.
Mısır, Tuna el Cebel arkeolojik bölgesinde iki yeni mezarlık keşfedildiğini duyurdu.
Toprak altındaki mezarlıklarda 40 mumya bulundu.
Mumyalardan 10'u çocuk.
Mısır Eski Eserler Bakanı Halid Eneny, keşfin Roma ve sonrası dönemi kapsadığını açıkladı.
Keşfedilen mumyaların tümünün durumu iyi.
Tuna el Cebel'de geçen yıl da 18 mumya ortaya çıkarılmıştı.
Söz konusu mumyalar, firavun ailesine ait değildi.
Tuna El Cebel köyünde bir dönem 20 bin insan yaşıyordu.
Köy şu an çok sayıda ünlü arkeolojik mezara ev sahipliği yapıyor.
Mısır, yıllar sonra Firavun Tutankamon'un mumyasını iki gün önce dünyaya göstermişti.
9 yıllık restorasyonun ardından, Mısır Firavunu Tutankamonilgiyi yeniden üstüne çekti.
Uluslararası haber ajansları, spotları üstüne toplayan mumyanın yeni fotoğraflarını dünyayla paylaştı.
Cam fanus içerisindeki ısı sürekli olarak kontrol ediliyor.
Camın içinde sergilenen Kral Tutankamon, henüz 18 yaşındayken yaşamını yitirmişti.
Tutankamon'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedilmişti.