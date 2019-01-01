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Şok fotoğraflar peş peşe geldi! Hepsi bir köyden çıktı

  • Dünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi.

  • Eşsiz keşif, çok sayıda çömleğin altından çıktı.

  • Mısır, Tuna el Cebel arkeolojik bölgesinde iki yeni mezarlık keşfedildiğini duyurdu.

  • Toprak altındaki mezarlıklarda 40 mumya bulundu.

  • Mumyalardan 10'u çocuk.

  • Mısır Eski Eserler Bakanı Halid Eneny, keşfin Roma ve sonrası dönemi kapsadığını açıkladı.

  • Keşfedilen mumyaların tümünün durumu iyi.

  • Tuna el Cebel'de geçen yıl da 18 mumya ortaya çıkarılmıştı.

  • Söz konusu mumyalar, firavun ailesine ait değildi.

  • Tuna El Cebel köyünde bir dönem 20 bin insan yaşıyordu.

  • Köy şu an çok sayıda ünlü arkeolojik mezara ev sahipliği yapıyor.

  • Mısır, yıllar sonra Firavun Tutankamon'un mumyasını iki gün önce dünyaya göstermişti.

  • 9 yıllık restorasyonun ardından, Mısır Firavunu Tutankamonilgiyi yeniden üstüne çekti.

  • Uluslararası haber ajansları, spotları üstüne toplayan mumyanın yeni fotoğraflarını dünyayla paylaştı.

  • Cam fanus içerisindeki ısı sürekli olarak kontrol ediliyor.

  • Camın içinde sergilenen Kral Tutankamon, henüz 18 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

  • Tutankamon'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedilmişti.

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