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Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

2023-12-25 11:42:45
Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Ligde şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 0-0 berarebe kaldı. Zorlu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma hattının güçlenmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk yönetime transfer listesini verdi. Kurmaylar ocak ayında Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekata başlayacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

#1
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbide kozlarını paylaştı.

#2
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.

#3
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Ancak karşılaşmada birçok istatistik dikkatleri çekti.

#4
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Oyunun akışı sadece faullerle 45 kez kesildi.

#5
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.

#6
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Arjantinli golcü ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği maçlarda ağları havalandırmıştı.

#7
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.

#8
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Karşılaşmada sarı kart gören 2 yıldız oyuncu Süper Lig'in 19. haftasındaki Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

#9
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

#10
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Sarı-kırmızılı takım, 12. haftada Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etmişti.

#11
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider bitirdi.

#12
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.

#13
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Diğer yandan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

#14
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Cimbom devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlıyor.

#15
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

UEFA Avrupa Ligi'nde ve ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı savunmayı güçlendirmek istiyor.

#16
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Teknik direktör Okan Buruk ocak ayında kurmaylardan tecrübeli bir ismi takımda görmek istediğini belirtti.

#17
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

A Spor'a göre; Kurmaylar ocak ayında stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise rotasını İspanya'ya çevirdi.

#18
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Karadağlı stoper 2015-2016 sezonundan bu yana İspanyol devinde forma giyiyor.

#19
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Ancak Galatasaray transferde ezeli rakibi ile yarışa girdi. Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

#20
Foto - Şok ettiler! Tomar tomar para dökmenize gerek yok: Galatasaray ayaklandı…

Atletico Madrid, sözleşmesi sona erecek oyuncudan bonservis bedeli kazanmayı planlıyor. Savunma hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar transferi bitirmek için çalışmalara başlıyor. Savic bu sezon İspanyol ekibinin formasını 13 kez terletti.

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