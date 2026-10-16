Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı

Kardeşlik bağlarının önemi: Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin siyasi sınırların ötesinde ortak tarih ve kültüre dayandığını vurguladı. Topsakal, iki ülkenin bağlarını zayıflatmaya yönelik söylemlerin karşılık bulmayacağını belirterek, "Azerbaycan olmadan Türk Devletleri Teşkilatından veya Türk dünyasının bütünlüğünden bahsetmek kesinlikle imkânsızdır" ifadelerini kullandı. Topsakal ayrıca "Sınırlarımız, kurallarımız farklı olsa da bizler aynı milletin evlatlarıyız" dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Majidli, bağımsızlık sonrası iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını; Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP ve Şuşa Beyannamesi gibi girişimlerin iş birliğini derinleştirdiğini kaydetti. Majidli, "Bir millet, iki devlet" anlayışının ilişkilerin temel felsefesini oluşturduğunu ve iki halk arasındaki güvenin en büyük teminat olduğunu ifade etti.