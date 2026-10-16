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Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı

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Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede Azerbaycan’ın 35. bağımsızlık yılı, Karabağ Zaferi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alındı.

#1
Foto - Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir Sinema Anadolu salonunda başlayan "Yeniden Bağımsızlığının 35. Yılında Uluslararası Azerbaycan Kongresi" Prof. Dr. Burhan Sayılır koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Kongreye Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Diaspora ile Çalışma Devleti Komitesi, Karabağ Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve KUTSAM iş birliğiyle çok sayıda akademisyen, düzenleme kurulu üyesi ve öğrenci katıldı.

#2
Foto - Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı

Açılış programına Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Majidli, Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Karabağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Bayramov, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan ve KUTSAM Kurucu Başkanı Güngör Azim Tuna katıldı.

#3
Foto - Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı

Kardeşlik bağlarının önemi: Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin siyasi sınırların ötesinde ortak tarih ve kültüre dayandığını vurguladı. Topsakal, iki ülkenin bağlarını zayıflatmaya yönelik söylemlerin karşılık bulmayacağını belirterek, "Azerbaycan olmadan Türk Devletleri Teşkilatından veya Türk dünyasının bütünlüğünden bahsetmek kesinlikle imkânsızdır" ifadelerini kullandı. Topsakal ayrıca "Sınırlarımız, kurallarımız farklı olsa da bizler aynı milletin evlatlarıyız" dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Majidli, bağımsızlık sonrası iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını; Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP ve Şuşa Beyannamesi gibi girişimlerin iş birliğini derinleştirdiğini kaydetti. Majidli, "Bir millet, iki devlet" anlayışının ilişkilerin temel felsefesini oluşturduğunu ve iki halk arasındaki güvenin en büyük teminat olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı

Azerbaycan Diasporası İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, kardeşliğin güçlenmesinin genç kuşakların ortak değerleri sahiplenmesiyle mümkün olduğuna dikkat çekti ve "Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ın, Azerbaycan’ın gücü Türkiye’nin gücüdür" sözlerini vurguladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise iki halkın birlikteliğini hedef alan dış etkilerin başarıya ulaşamayacağını söyleyerek "Türkiye ve Azerbaycan etle tırnak gibidir" değerlendirmesinde bulundu. Kongre gündemi: Karabağ, diaspora ve geleceğe dönük stratejiler: Kongrenin açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumlarda Azerbaycan’ın yeniden bağımsızlık süreci, Karabağ Zaferi, diaspora faaliyetleri ve Türk dünyasının geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Güneysu moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Güneysu, Azerbaycan’ın bağımsızlığını yeniden kazanmasını "yeniden bir diriliş ve dev bir fetih dönemi" olarak nitelendirdi.

#5
Foto - Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı

Emekli Tuğgeneral ve Türkiye’nin Bakü eski Askerî Ataşesi Yücel Karauz, Karabağ Zaferi'nin tarihsel önemine işaret etti ve Azerbaycan ordusunun modernizasyon sürecine değindi. Karauz, askerî alanda yapay zekâ destekli otonom sistemlerin rolleri üzerine değerlendirmeler yaparak Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının bölgesel gelişmeler karşısında güçlü bir dayanak oluşturduğunu belirtti. Valeh Hacıyev, diasporanın diplomasideki rolünü örnekleyerek İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan diasporasının Türk diasporasıyla birlikte yürüttüğü faaliyetleri anlattı ve 21 ülkede 33 Azerbaycan Evi kurulduğunu paylaştı. Oturumlarda ayrıca Azerbaycan’ın jeopolitik konumu, uluslararası ilişkilerdeki yeri ile kültürel ve ekonomik gelişimleri ele alınarak farklı disiplinlerden akademisyenlerin değerlendirmelerine yer verildi. Kongre, 17 Ekim Cumartesi gününe kadar Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde paralel oturumlarla devam edecek. Oturumlarda Azerbaycan’ın bağımsızlık sonrası dönemi, jeopolitik ve jeostratejik değerlendirmeler, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile ülkenin kültürel ve iktisadi hayatı ayrıntılı biçimde tartışılacak.

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