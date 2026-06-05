Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

AŞI HÂLÂ YOK Uzmanlar, salgına neden olan Bundibugyo türü için henüz onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle temaslı takibi, izolasyon ve erken müdahale salgının kontrol altına alınmasında kritik önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut salgını uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirmeyi sürdürüyor. Yetkililer, vaka sayılarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulunurken, uluslararası kuruluşlar bölgeye ek sağlık personeli ve tıbbi malzeme sevkiyatını hızlandırdı.