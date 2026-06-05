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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

Ebola salgını Afrika’da can almaya devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 363’e, can kaybı ise 62’ye yükseldi.

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Foto - Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

Afrika'da mayıs ayında başlayan Ebola salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Bundibugyo türü Ebola virüsü nedeniyle şimdiye kadar 363 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 62 kişi yaşamını yitirdi. Son açıklanan verilere göre yalnızca son günlerde 19 yeni vaka ve 2 yeni ölüm kayıtlara geçti.

#2
Foto - Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), salgının özellikle KDC'nin doğusundaki çatışma bölgelerinde kontrol altına alınmasının zorlaştığını belirtiyor. Sağlık ekiplerine yönelik saldırılar ve halkın bazı bölgelerde sağlık görevlilerine güvenmemesi, mücadeleyi sekteye uğratıyor. Son olarak Ebola nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini taşıyan sağlık ekibine saldırı düzenlendiği bildirildi.

#3
Foto - Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

SALGIN UGANDA'YA DA SIÇRADI Salgın yalnızca Kongo ile sınırlı kalmadı. Komşu Uganda'da da 15 doğrulanmış vaka ve 1 ölüm kaydedildi. Sağlık otoriteleri, sınır bölgelerinde denetimleri artırırken, yeni vakaların büyük bölümünün daha önce tespit edilen hastalarla temaslı kişilerden oluştuğunu açıkladı.

#4
Foto - Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

AŞI HÂLÂ YOK Uzmanlar, salgına neden olan Bundibugyo türü için henüz onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle temaslı takibi, izolasyon ve erken müdahale salgının kontrol altına alınmasında kritik önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut salgını uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirmeyi sürdürüyor. Yetkililer, vaka sayılarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulunurken, uluslararası kuruluşlar bölgeye ek sağlık personeli ve tıbbi malzeme sevkiyatını hızlandırdı.

#5
Foto - Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

EBOLA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER? Ebola belirtileri genellikle virüsü aldıktan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler grip ya da ağır bir enfeksiyonla karıştırılabilir.

#6
Foto - Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

İlk belirtiler Ani başlayan yüksek ateş Şiddetli halsizlik ve yorgunluk Baş ağrısı Kas ve eklem ağrıları Boğaz ağrısı İştahsızlık

#7
Foto - Dünya bu salgını konuşuyor! Ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor

Hastalık ilerledikçe Kusma İshal Karın ağrısı Cilt döküntüleri Gözlerde kızarıklık Ağır vakalarda Burun, diş eti veya sindirim sisteminden kanama Kanlı kusma veya dışkı Organ yetmezliği Şok tablosu

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Yorumlar

Cengiz selçuk

Biyolojik silah
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