  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Soğuk hava etkisini göstermeye başladı

2023-11-16 18:45:10
Soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini gösteriyor.

#1
Foto - Soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Erzurum'da soğuk nedeniyle park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı. Park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

#2
Foto - Soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kars'ta bitki ve araç camları kırağı tuttu.

#3
Foto - Soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle yollar, bitkiler kırağıyla kaplandı, küçük su birikintileri dondu.

#4
Foto - Soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Vatandaşlardan Bayram Bozyel, havaların soğuduğunu belirterek, "Sarıkamış malum kış memleketi camlar buz tutmaya başladı. Kar yavaş yavaş geliyor." dedi.

#5
Foto - Soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitki tomurcuklarından kuşlar beslenmeye çalıştı. Yükseklerde etkili olan kar ile Allahuekber Dağları'nın zirveleri beyaza büründü.

#6
Foto - Soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan'da da soğuk havanın etkisiyle buzlanma oluştu. Yaprak ve bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

AK Parti'den
Gündem

AK Parti'den "yerel seçim" bombası! Büyükşehir adayları...

AK Parti, yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için anketlerden STK'lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir ça..
Türkiye’deki koca koca adamlar şu yahudi kadar olamadı
Sosyal Medya

Türkiye’deki koca koca adamlar şu yahudi kadar olamadı

Bir sokak röportajında konuşan İsveçli yahudi gencin Filistin halkı hakkında söyledikleri dünyanın gündemine oturdu.
Onlardan kopamadı! Bay Kemal’in yeni dükkânı bakın nerede çıktı
Siyaset

Onlardan kopamadı! Bay Kemal’in yeni dükkânı bakın nerede çıktı

CHP'nin devrik eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veda ettiği görevinin ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı. Kılıçdaroğlu'nun ofisinin..
Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?
Gündem

Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?

Nerede mazlumlara yönelik bir saldırganlık varsa Fatih Altaylı orada kendini vazifelendiriyor. İnsanı insanlığın çıkartacak şeref ve ahlak y..
Ahmak İsrail yine rezil rüsva oldu! O video dünyanın gündeminde
Gündem

Ahmak İsrail yine rezil rüsva oldu! O video dünyanın gündeminde

İsrail ordusu, dün baskın gerçekleştirdiği Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nde yaptığı 17 saatlik aramanın ardından yayınla..
Katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Cohen Kanlı ağzı ile Erdoğan’a sataştı! Dışişlerinden sert tepki
Gündem

Katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Cohen Kanlı ağzı ile Erdoğan’a sataştı! Dışişlerinden sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23