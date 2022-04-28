Soğanı toprakta kalması şartıyla toplanan "yılan yastığı" ihraç ediliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, bitkinin 9 ilde yetiştiğini, son 3 yılda Bakanlık tarafından ocak ayında yapılan firma başvuruları ile bitkinin sürdürülebilirliği için kota belirlenerek ihracatının yapıldığını söyledi. Bitkinin kırsal kesimdeki vatandaşlara hasat mevsiminde bir gelir kapısı olduğunu anlatan Demirel, bitkinin sürdürülebilir olması için yeşil kısmının koparılması, soğan kısmının toprakta kalma şartının konulduğunu belirtti. Ailelerin dönemsel olarak topladığı bitkiyi firmalara sattığını kaydeden Demirel, "Geçen yıl, yılan yastığı bitkisinin 807 tonu ihraç edildi. İhracatın yüzde 70'ı Şırnak'tan. Bu yıl kota bin ton olarak belirlendi." dedi.