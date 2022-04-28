Soğanı toprakta kalması şartıyla toplanan "yılan yastığı" ihraç ediliyor

Demirel, "Vatandaşlarımız için geçim kaynağı olmaktadır. Sahada nasıl toplanması, neler yapılması gerektiği konusunda bilgi veriyoruz. Bitki toplandıktan sonra sahada da kontrol ediyoruz. Soğanların topraktan çıkarılmaması ve bunun sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. Doğal çiçek soğanının yeşil aksamının işlem görmeden tüketilmesi uygun değildir. Kaynatılma işlemine tabi tutulduktan sonra insan tüketimine konu olmaktadır. Bu ürünün çorba yapımında taze ve kurutularak kullanımı yoğun rağbet görmekte. Yılan yastığı bitkisi Şırnak başta olmak üzere 9 ilin sınırları içerisinde doğal olarak yetişiyor. Zehirli türleri de olmakla beraber bölgemizde bu türlere rastlanılmamakta. Bizdeki Latince ismi 'eminium spp' olan yemeklik ve kurutmalık olarak toplanan bir bitki türüdür." ifadelerini kullandı.