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Sofraların baş tacı zeytinyağında fiyatlar o kadar arttı ki, fiyatına yetişemeyenler bunu yapmaya başladı! Yazık, vallahi yazık! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

2023-09-29 14:26:54
Sofraların baş tacı zeytinyağında fiyatlar o kadar arttı ki, fiyatına yetişemeyenler bunu yapmaya başladı! Yazık, vallahi yazık! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

Sofraların vazgeçilmezi, baş tacı olan o ürünün fiyatı o kadar arttı ki… Fiyatlar resmen cep yakmaya başladı, görenlerin adeta dudağı uçukluyor. O fiyata yetişemeyenler ise hırsızlık yaparak ürüne erişmeye başladı! Dikkat etseniz iyi olur, sizin de başınıza gelebilir… Hayat pahalılığının her geçen gün artması, sürekli zam haberleri ile her alanda erişimin kısıtlanması birçok insanı etrafındaki birçok şeyden mahrum bırakıyor. Özellikle de son zamanlarda temel ihtiyaç olan ürünlere gelen zamlar adeta dudak uçuklatıyor. Öte yandan bazı bölgelerde pahalılıktan dolayı alınamayan ürünlerde hırsızlıklar artmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar…

#1
Foto - Sofraların baş tacı zeytinyağında fiyatlar o kadar arttı ki, fiyatına yetişemeyenler bunu yapmaya başladı! Yazık, vallahi yazık! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

İspanya’da hem kuraklıktan hem de her geçen gün yükselen fiyatlardan dolayı zeytinyağı hırsızlığı başladı. Bu kapsamda bir zeytinyağı üreticisinden tam 60 ton zeytinyağı çalındı. Çalınan zeytinyağının zararı ise 500 bin eurodan fazla. Hırsızlığı yapan kişiler resmen tankerle gelerek depolama tanklarından zeytinyağlarını çekmişler.

#2
Foto - Sofraların baş tacı zeytinyağında fiyatlar o kadar arttı ki, fiyatına yetişemeyenler bunu yapmaya başladı! Yazık, vallahi yazık! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

Bu olayın yanı sıra birkaç yerde de zeytinliklerden toplanmış zeytinlerin çalındığı öğrenildi. Polisten alınan bilgiler doğrultusunda gece geç vakitlerde zeytin hasadı yapan çetelerin olduğunu öğrenildi. Üreticiler ise son zamanlarda karşılaştıkları bu manzara için “hayatta görmediğimiz şeyler oluyor” yorumunda bulunuyor. Öte yandan marketlerde de hırsızlık olaylarının artmasından ötürü 3 ve 5 litrelik zeytinyağı tenekelerine ekstra alarm takılıyor.

#3
Foto - Sofraların baş tacı zeytinyağında fiyatlar o kadar arttı ki, fiyatına yetişemeyenler bunu yapmaya başladı! Yazık, vallahi yazık! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

Sofraların vazgeçilmezi zeytinyağı, katıldığı her yemeğe farklı bir tat veriyor. Bunun yanı sıra sağlığa olan faydaları ile de bilinen zeytinyağı ülkemizde de oldukça pahalı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de bir dönem üst üste gelen zamlar resmen insanları zeytinyağının yanına yaklaşamaz hale getirmişti. Ayrıca kuraklık ve zeytin hasadındaki rekolte azalmasından dolayı önümüzdeki günlerde zeytin fiyatlarının tüm dünyada zamlanması bekleniyor.

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