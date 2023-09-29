Sofraların baş tacı zeytinyağında fiyatlar o kadar arttı ki, fiyatına yetişemeyenler bunu yapmaya başladı! Yazık, vallahi yazık! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

Sofraların vazgeçilmezi, baş tacı olan o ürünün fiyatı o kadar arttı ki… Fiyatlar resmen cep yakmaya başladı, görenlerin adeta dudağı uçukluyor. O fiyata yetişemeyenler ise hırsızlık yaparak ürüne erişmeye başladı! Dikkat etseniz iyi olur, sizin de başınıza gelebilir… Hayat pahalılığının her geçen gün artması, sürekli zam haberleri ile her alanda erişimin kısıtlanması birçok insanı etrafındaki birçok şeyden mahrum bırakıyor. Özellikle de son zamanlarda temel ihtiyaç olan ürünlere gelen zamlar adeta dudak uçuklatıyor. Öte yandan bazı bölgelerde pahalılıktan dolayı alınamayan ürünlerde hırsızlıklar artmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar…