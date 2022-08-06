Soçi görüşmesi dünya gündemine oturdu

Foreign Policy'nin Suriye operasyonu ayrıntısı Foreign Policy dergisi, "Erdoğan, Suriye operasyonu için Putin ile görüştü." diye yazdı. Konuyla ilgili, "Türk lider, özel askeri operasyonu hazırlarken, üç hafta içinde ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor." ifadesi kullanıldı. "En çarpıcı olanı, tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması" Putin ve Erdoğan'ın, en son üç haftadan kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldiği anımsatıldı. Her iki ülkenin, Ukrayna'da yaşanan savaş konusundaki farklılıklarına rağmen, diplomatik adımlar attığına vurgu yapılarak, "En çarpıcı olanı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması oldu." denildi.