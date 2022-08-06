  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En kapsamlı son seçim anketi sonuçları yayımlandı! Seçim ikinci tura kalırsa işte oy oranları ve kazanan isim

SGK tek tek hesaplıyor, başvuru şartı yok! 60 bin TL destek ödemesi yapılacak

Uyuşturucuyu öyle bir saklamışlar ki!

Soçi görüşmesi dünya gündemine oturdu

Altın fiyatları: Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı anlık kaç para? 6 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları!

Tatlı kavun seçmek aslında bu kadar kolay

ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 77. yılı anılıyor

Esenyurt'ta dehşet anları! Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı

“Mü’minin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır” hadisini nasıl anlamalıyız?

Sebze ve meyve bollaştı, fiyatlar düşmeye başladı
Medya
9
Soçi görüşmesi dünya gündemine oturdu

2022-08-06 10:06:04
Soçi görüşmesi dünya gündemine oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Uluslararası medya kuruluşları, görüşmeyi yakından takip ederek, son dakika gelişmelerini okurlarıyla paylaştı. Guardian: Soçi'de gizli görüşme Guardian, Erdoğan'ın, Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini ve Rus mevkidaşı Putin ile Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüşeceğini söylediğini aktardı. "Putin ve Erdoğan, Soçi'de gizli görüşme için bir araya geldi" başlıklı haberde, "Erdoğan, Karadeniz'in Soçi kentinde yapılacak görüşme öncesinde Putin'in karşısında otururken bu yorumları yaptı." denildi. Putin teşekkür etti Putin'in, Erdoğan'a tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasındaki rolünden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Kremlin'in, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı tarafından uygulanan yaptırımları aşmaya çalıştığına dikkat çekildi.

#1
Foto - Financial Times: Ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdiler Rus ve Türk liderlerin Karadeniz'deki toplantıda ticaret ve yatırım anlaşmalarını görüştüğüne dair gelişmeleri paylaşan Financial Times,

Financial Times: Ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdiler Rus ve Türk liderlerin Karadeniz'deki toplantıda ticaret ve yatırım anlaşmalarını görüştüğüne dair gelişmeleri paylaşan Financial Times, "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdi." dedi. Haberde, "Moskova, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların şokunu hafifletmeye çalışıyor. Cuma günü Soçi'de 4 saatlik görüşmeden sonra, ikili ticaret hacimlerini artırma, ekonomik ve enerji bağlarını derinleştirme sözü veren ortak bir bildiri yayınladılar." ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Al Jazeera: Ticari ve ekonomik anlaşma arayışı var Görüşmenin detaylarının canlı anlatıldığı Al Jazeera'nin haberinde, Putin'in, Erdoğan'a Moskova ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik bağları ilerletecek bir anlaşma imzalamayı umduğunu söylediği belirtildi. Putin'in,

Al Jazeera: Ticari ve ekonomik anlaşma arayışı var Görüşmenin detaylarının canlı anlatıldığı Al Jazeera'nin haberinde, Putin'in, Erdoğan'a Moskova ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik bağları ilerletecek bir anlaşma imzalamayı umduğunu söylediği belirtildi. Putin'in, "Umarım bugün ticari ve ekonomik bağlarımızın geliştirilmesine ilişkin ilgili bir muhtıra imzalayabileceğiz." şeklindeki ifadesine yer verildi.

#3
Foto - Foreign Policy'nin Suriye operasyonu ayrıntısı Foreign Policy dergisi,

Foreign Policy'nin Suriye operasyonu ayrıntısı Foreign Policy dergisi, "Erdoğan, Suriye operasyonu için Putin ile görüştü." diye yazdı. Konuyla ilgili, "Türk lider, özel askeri operasyonu hazırlarken, üç hafta içinde ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor." ifadesi kullanıldı. "En çarpıcı olanı, tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması" Putin ve Erdoğan'ın, en son üç haftadan kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldiği anımsatıldı. Her iki ülkenin, Ukrayna'da yaşanan savaş konusundaki farklılıklarına rağmen, diplomatik adımlar attığına vurgu yapılarak, "En çarpıcı olanı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması oldu." denildi.

#4
Foto - Associated Press: Türkiye, 22 milyon ton tahılın önünü açtı Associated Press, Ukrayna ve Suriye konularının, Rusya'da Erdoğan-Putin görüşmesinin gündem maddelerinin başında gelmesinin beklendiğini aktardı.

Associated Press: Türkiye, 22 milyon ton tahılın önünü açtı Associated Press, Ukrayna ve Suriye konularının, Rusya'da Erdoğan-Putin görüşmesinin gündem maddelerinin başında gelmesinin beklendiğini aktardı. "Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, müzakerelerinin 'Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadıkları rolü ortaya koymaya' yardımcı olacağını kaydetti." notu paylaşıldı. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in, geçen ay, Rusya ile Ukrayna arasındaki aracılık anlaşmalarına yardımcı olarak Ukrayna'nın mahsur kalan 22 milyon ton tahıl ve diğer tarım ürünlerini ihraç etmesinin önünü açtığına dikkat çekildi.

#5
Foto - Reuters: Türkiye'nin her iki tarafla temaslarının önemini vurguluyor Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iki haftadan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez bir araya geldiğini belirten Reuters, tahıl koridoru anlaşmasının, NATO üyesi Türkiye'nin her iki tarafla diplomatik temaslarının önemini vurguladığı notuna yer verdi. Türkiye'nin, Rusya'nın saldırılarını eleştirmesine ve Ukrayna'ya silah sağlamasına rağmen, Moskova'ya yaptırım uygulamayarak

Reuters: Türkiye'nin her iki tarafla temaslarının önemini vurguluyor Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iki haftadan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez bir araya geldiğini belirten Reuters, tahıl koridoru anlaşmasının, NATO üyesi Türkiye'nin her iki tarafla diplomatik temaslarının önemini vurguladığı notuna yer verdi. Türkiye'nin, Rusya'nın saldırılarını eleştirmesine ve Ukrayna'ya silah sağlamasına rağmen, Moskova'ya yaptırım uygulamayarak "Batılı müttefikleriyle bağlarını kopardığı" görüşü ileri sürüldü.

#6
Foto - Kommersant: Avrupalı ortaklar, Türkiye'ye minnettar olmalı Rusya basınından Kommersant, Putin'in

Kommersant: Avrupalı ortaklar, Türkiye'ye minnettar olmalı Rusya basınından Kommersant, Putin'in "Avrupalı ortaklar, gazımızın Avrupa pazarına kesintisiz geçişini sağladığı için Türkiye'ye minnettar olmalıdır." ifadesini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Görüşmelerimizin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Buraya enerji iş birliği konularını, Karadeniz'deki tahıl ihracatı konularını, turizmi, bölgesel konuları dahil ediyorum." şeklindeki açıklamalarına işaret edildi.

#7
Foto - TASS: Türkiye ve Rusya, çok büyük katkı sağladı Avrupa'ya Rus doğalgazı sağlamanın en önemli hatlarından olan Türk Akım'la ilgili Putin'in sözlerini paylaşan TASS haber ajansı, Rus liderin

TASS: Türkiye ve Rusya, çok büyük katkı sağladı Avrupa'ya Rus doğalgazı sağlamanın en önemli hatlarından olan Türk Akım'la ilgili Putin'in sözlerini paylaşan TASS haber ajansı, Rus liderin "Erdoğan'ın Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatını organize etmedeki başarılarına dikkat çektiğini" hatırlattı. Haberde, "Her iki başkan da Suriye'deki durumu tartışmaya istekli olduklarını dile getirdiler. Putin, 'Burada Türkiye ve Rusya, durumun normalleşmesine çok büyük katkı sağladı.'" ifadelerini kullanıldı.

#8
Foto -

Rusya'dan flaş Bayraktar SİHA açıklaması
Gündem

Rusya'dan flaş Bayraktar SİHA açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen gör..
Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı teklif ortaya çıktı! Öyle bir zora düştüler ki....
Dünya

Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı teklif ortaya çıktı! Öyle bir zora düştüler ki....

Batı'nın ekonomik yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türk hükümetinden Rus metal ürünlerin ithalat ver..
Kemal Özer'den şifreli çarpıcı mesaj: Siz ne dediğimi anladınız
Aktüel

Kemal Özer'den şifreli çarpıcı mesaj: Siz ne dediğimi anladınız

Gazeteci Yazar Kemal Özer, kişisel Youtube kanalında şifreli konuştu ve "Siz ne dediğimi anlıyorsunuz" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bu..
Avrupa'ya bir mesaj mı? Kritik görüşmede çok konuşulacak detay
Gündem

Avrupa'ya bir mesaj mı? Kritik görüşmede çok konuşulacak detay

Soçi'de gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin görüşmesinin basına açık kısmında kameralara yansıyan sehpa d..
İslam Memiş'ten altın için çok ama çok kritik uyarı: Herkes o tarihe dikkat etsin
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın için çok ama çok kritik uyarı: Herkes o tarihe dikkat etsin

Altın fiyatlarındaki hareketli süreç devam ederken Para Pİyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni tahminler geldi. Memiş, altının Ağustos 15'te..
CHP'nin hedefi 'helalleşme' değil 'hesaplaşma'! TSK'ya küstah tehdit: Zikir çekenlere ve ibadet edenlere gereğini yapacağız
Gündem

CHP'nin hedefi 'helalleşme' değil 'hesaplaşma'! TSK'ya küstah tehdit: Zikir çekenlere ve ibadet edenlere gereğini yapacağız

Her fırsatta maskesini düşüren CHP, 28 Şubat dönemini aratmayacak hesaplaşmaya soyunduğunu itiraf etti. CHP Milletvekili Murat Bakan, geçt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23