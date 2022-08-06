2022-08-06 10:06:04 Soçi görüşmesi dünya gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Uluslararası medya kuruluşları, görüşmeyi yakından takip ederek, son dakika gelişmelerini okurlarıyla paylaştı. Guardian: Soçi'de gizli görüşme Guardian, Erdoğan'ın, Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini ve Rus mevkidaşı Putin ile Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüşeceğini söylediğini aktardı. "Putin ve Erdoğan, Soçi'de gizli görüşme için bir araya geldi" başlıklı haberde, "Erdoğan, Karadeniz'in Soçi kentinde yapılacak görüşme öncesinde Putin'in karşısında otururken bu yorumları yaptı." denildi. Putin teşekkür etti Putin'in, Erdoğan'a tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasındaki rolünden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Kremlin'in, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı tarafından uygulanan yaptırımları aşmaya çalıştığına dikkat çekildi.