Mutlaka yapılmalı: Aşırı terlemeyi bıçak gibi kesiyor: Meğer çaresi o bitkiymiş...

Ter kokusunun asıl kaynağı, terin ciltteki bakterilerle birleşmesidir. Bu bakterileri yok etmek ve ıslaklığı azaltmak için dışarıdan uygulayabileceğiniz formüller şu şekildedir: Yeşil Çay Banyosu: Antioksidan deposu olan yeşil çayı sadece içmekle kalmayıp, soğutulmuş demli suyunu koltuk altı, el veya ayak gibi yoğun terleyen bölgeleri temizlemek için kullanabilirsiniz.