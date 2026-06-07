Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!
Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklanırken, Türkiye'nin sırası tepki çekti...
Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklanırken, Türkiye'nin sırası tepki çekti...
Yapılan çalışmada Milli Takım'ın sıralamadaki yeri şaşırttı.
Dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic, takımların güncel form durumlarını, teknik direktör hamlelerini, sakatlık raporlarını ve kadro dinamiklerini analiz ederek turnuva öncesindeki en kapsamlı "Güç Sıralaması" listesini yayınladı.
TURNUVANIN FAVORİSİ İSPANYA
Listenin zirvesinde, son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken ve turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya yer aldı.
Pek çok Avrupa ülkesinde turnuvanın sempati duyulan ülkelerinden biri olan ve turnuvada sürprizler yapması beklenen Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise bazı futbolseverler tarafından tepki çekti:
İşte The Athletic'in çalışmasına göre Dünya Kupası'nın en güçlü ülkeleri:
1- İspanya
2- Fransa
3- Arjantin
4- Brezilya
5- İngiltere
6- Almanya
7- Hollanda
8- Portekiz
9- Kolombiya
10- Hırvatistan
11- Belçika
12- Senegal
13- Fas
14- Uruguay
15- Norveç
16- İsviçre
17- Meksika
18- Avusturya
19- Fildişi Sahili
20- Kanada
21- Ekvador
22- ABD
23- Çekya
24- TÜRKİYE
25- Avustralya/ kaynak: haber7
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