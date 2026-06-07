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Spor
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Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklanırken, Türkiye'nin sırası tepki çekti...

#1
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

Yapılan çalışmada Milli Takım'ın sıralamadaki yeri şaşırttı.

#2
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

Dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic, takımların güncel form durumlarını, teknik direktör hamlelerini, sakatlık raporlarını ve kadro dinamiklerini analiz ederek turnuva öncesindeki en kapsamlı "Güç Sıralaması" listesini yayınladı.

#3
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

TURNUVANIN FAVORİSİ İSPANYA

#4
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

Listenin zirvesinde, son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken ve turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya yer aldı.

#5
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

Pek çok Avrupa ülkesinde turnuvanın sempati duyulan ülkelerinden biri olan ve turnuvada sürprizler yapması beklenen Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise bazı futbolseverler tarafından tepki çekti:

#6
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

İşte The Athletic'in çalışmasına göre Dünya Kupası'nın en güçlü ülkeleri:

#7
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

1- İspanya

#8
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

2- Fransa

#9
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

3- Arjantin

#10
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

4- Brezilya

#11
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

5- İngiltere

#12
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

6- Almanya

#13
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

7- Hollanda

#14
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

8- Portekiz

#15
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

9- Kolombiya

#16
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

10- Hırvatistan

#17
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

11- Belçika

#18
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

12- Senegal

#19
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

13- Fas

#20
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

14- Uruguay

#21
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

15- Norveç

#22
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

16- İsviçre

#23
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

17- Meksika

#24
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

18- Avusturya

#25
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

19- Fildişi Sahili

#26
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

20- Kanada

#27
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

21- Ekvador

#28
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

22- ABD

#29
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

23- Çekya

#30
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

24- TÜRKİYE

#31
Foto - Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti!

25- Avustralya/ kaynak: haber7

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