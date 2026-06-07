  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya hem yazı hem kışı aynı anda yaşıyor Dünya Kupası'nın en güçlü takımları sıralandı! Türkiye'nin sırası tepki çekti! ‘En büyük transfer…’ dedi, sonrası beklendiği gibi gelmedi! Aziz Yıldırım cephesinden olay çıkış CHP’li belediye tarihe böyle sahip çıkıyor! Şırnak'ın dağları ters lalelerle renklendi Mutlaka yapılmalı: Aşırı terlemeyi bıçak gibi kesiyor: Meğer çaresi o bitkiymiş... Yapay zekada korkutan rapor: Risk her geçen gün artırıyor Otomobil devi gemileri yaktı: Tüm SUV versiyonlarda indirim! Fransızlar manşet yaptı: Fransa’nın yerini Türkiye alıyor Fındık hasat sezonu yaklaştı! Yabani ot temizliğine başlanıldı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
CHP’li belediye tarihe böyle sahip çıkıyor!
IHA Giriş Tarihi:

CHP’li belediye tarihe böyle sahip çıkıyor!

3 bin yıllık tarihi koruyacağını söyleyen Eskişehir’deki CHP’li Tepebaşı Belediyesi, Yunus Emre'nin sözüne sahip çıkamadı.

#1
Foto - CHP’li belediye tarihe böyle sahip çıkıyor!

Eskişehir'de aynı cadde üzerinde bulunan 2 tane trafo binasından birinde, "3 bin yıllık tarihimize sahip çıkıyoruz" yazısı yer alırken, hemen yanındaki diğer trafoda Yunus Emre silüetinin ve sözünün yıpranmış hali dikkat çekti.

#2
Foto - CHP’li belediye tarihe böyle sahip çıkıyor!

Tepebaşı ilçesi Sarhöyük Mahallesi Yücel Sokak üzerinde bulunan trafo binalarının durumu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

#3
Foto - CHP’li belediye tarihe böyle sahip çıkıyor!

CHP’li belediyenin sorumluluk alanındaki bölgede yer alan trafolardan birinin üzerine işlenen kültürel mesaj dikkat çekerken, hemen yakınındaki diğer trafoda bulunan Yunus Emre silüeti ile ona ait sözlerin bakımsız olduğu görüldü.

#4
Foto - CHP’li belediye tarihe böyle sahip çıkıyor!

Yunus Emre gibi tasavvufi ve kültürel bir değerin görselinin ve mesajının bulunduğu noktanın metruk bir görünüm sergilemesi, bölgeden geçen vatandaşların tepkisini çekti.

#5
Foto - CHP’li belediye tarihe böyle sahip çıkıyor!

Yunus Emre silüeti şimdi yenilenmeyi bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mehmet

Beyni (Chp çamaşır suyu) ile yıkanmışlara ve bilgisini artırmak isteyen diğer vatandaşlarıma internetten Sansürsüz Tarih videolarını tavsiye ediyorum. 5 video da Chp den şüphe eder. 10 videoda chpli likten çıkar. 15 videoda bunlara bir şeyler okumaya başlar.
TÜM YORUMLARA GİT
Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti
Gündem

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

İş insanı Rahmi Koç'un iş ve siyaset dünyasından seçkin davetlilerin de bulunduğu bir hastane açılışında anlattığı sözde fıkra büyük tepki ç..
Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia
Gündem

Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia

Gazeteci Yılmaz Özdil, gündemdeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in havuzdaki ..
Kabus haline gelmeye başladı… İstanbul’daki keneler bu hastalığı taşıyor! Oytun Erbaş kenelerden kurtulmanın yolunu açıkladı
Sağlık

Kabus haline gelmeye başladı… İstanbul’daki keneler bu hastalığı taşıyor! Oytun Erbaş kenelerden kurtulmanın yolunu açıkladı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaz aylarında artması beklenen kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu ve yapılması gerekenleri sıralad..
Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!
Gündem

Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!

Fıkra adı altında Kürt kadınları aşağılayan ve siyasi çevrelerden, STK’lardan, Kürt vatandaşlarımızdan büyük tepki gören Koç Holding Onursal..
Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez
Gündem

Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez

Rahmi Koç'un katıldığı bir açılış programında sarf ettiği sözler yargıya taşındı. Sosyal medyada ve basında infiale sebep olan görüntüler üz..
Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı

Mahkemenin mutlak butlan karar vererek iptal ettiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23