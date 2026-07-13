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Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

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Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

Çorum'da define aramak için girdiği iddia edilen mağarada hayatını kaybeden İbrahim Arınmış'ın cansız bedeni, yoğun metan gazı ve patlayıcı riski nedeniyle 4 gündür çıkarılamıyor. Bölgeye girişler yasaklanırken jandarma mağara çevresinde nöbet tutuyor. AFAD ve uzman ekipler mağarada Arınmış'ın cansız bedenine ulaşsa da, tehlikeli gaz seviyesi ve tespit edilen patlayıcılar nedeniyle çıkarma işlemi gerçekleştirilemiyor. Yetkililer teknik değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı.

#1
Foto - Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

Çorum'da izinsiz kazı için girdiği öne sürülen mağarada mahsur kalıp yaşamını yitiren İbrahim Arınmış’ın cansız bedeni, yoğun metan gazı ve tespit edilen patlayıcılar nedeniyle 4 gündür çıkarılamadı. Mağaraya giden bölgeye girişlerin yasaklandığı ve jandarmanın tam zamanlı nöbet tutmaya başladığı bildirildi.

#2
Foto - Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

Olay, 9 Temmuz’da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki sarp kayalık alandaki mağarada meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Çorum'a gelen 5 kişi, altın bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak için mağaraya girdi. Gruptan İbrahim Arınmış, içeride yoğun metan gazından etkilenip mahsur kaldı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalarda mağaradaki metan gazını tahliye edebilmek amacıyla havalandırma sistemi kuruldu. Gaz ölçümlerinin ardından AFAD ekipleri, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ile İskilip'te faaliyet gösteren bir maden ocağının tahlisiye ekibinin desteğiyle mağaraya halat sistemi kurup girdi. Yaklaşık 60 metre ilerleyen ekipler, Arınmış’ın cansız bedenine ulaştı. Ancak mağaradaki incelemelerde yoğun metan gazının yanı sıra patlayıcı maddeler de tespit edildi. Ayrıca içeride şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla aynı gün serbest bırakıldığı da belirtildi.

#4
Foto - Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

BÜYÜK RİSK Ekiplerin çalıştığı mağaranın yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığı öğrenildi. Mağara girişinden itibaren yaklaşık 1 metre genişliğinde, yosun tutmuş ve kaygan zemine sahip yaklaşık 150 metrelik eğimli bölümün bulunduğu, ilerleyen kısımlarda, yalnızca 1 kişinin sürünerek geçebileceği kadar dar alanların yer aldığı belirtildi. Dar galerilerde yoğunlaşan metan gazı ile içeride bulunan patlayıcıların, hem kurtarma ekipleri hem de olay yeri inceleme çalışmaları açısından büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

#5
Foto - Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

Patlayıcı maddeler için bölgeye gelen uzman ekiplerin incelemelerini tamamlayıp ayrıldığı öğrenilirken, metan gazı seviyesinin halen tehlikeli sınırlarda olması nedeniyle cansız bedenin bulunduğu yerden çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığı belirtildi.

#6
Foto - Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

JANDARMA NÖBET TUTUYOR Olayın ardından mağara girişi tamamen güvenlik çemberine alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağaraya giden bölgeye girişleri yasakladı. Olası tehlikelere karşı jandarmanın tam zamanlı nöbet tuttuğu belirtildi.

#7
Foto - Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor

. Yetkililerin, mağaranın mevcut yapısı, içerideki metan gazı yoğunluğu ve patlayıcı riskine ilişkin teknik değerlendirmelerinin sürdüğü, Arınmış’ın cesedinin çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik kararın, bu çalışmaların ardından verileceği öğrenildi.

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