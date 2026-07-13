Altın hırsı ölüm getirdi: Girdiği mağarada can verdi! Cesedi 4 gündür çıkarılamıyor
Çorum'da define aramak için girdiği iddia edilen mağarada hayatını kaybeden İbrahim Arınmış'ın cansız bedeni, yoğun metan gazı ve patlayıcı riski nedeniyle 4 gündür çıkarılamıyor. Bölgeye girişler yasaklanırken jandarma mağara çevresinde nöbet tutuyor. AFAD ve uzman ekipler mağarada Arınmış'ın cansız bedenine ulaşsa da, tehlikeli gaz seviyesi ve tespit edilen patlayıcılar nedeniyle çıkarma işlemi gerçekleştirilemiyor. Yetkililer teknik değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı.