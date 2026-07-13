F-35'lerde yeni sorun patlak verdi: Çözüm bulunamıyor

Donanmanın sorunu tanımlamasına göre; karbon fiber tozu ve sentetik yağ karışımı zamanla debriyaj soğutma egzoz kanalları ile havalandırma paneli ızgaraları içinde birikerek yetkililerin “debriyaj çamuru” adını verdiği sert bir maddeye dönüşüyor. Bu birikim, STOVL (Kısa Kalkış ve Dikey İniş) itki sistemi on yıldan daha uzun bir süre önceki ilk uçuş testlerinden bu yana debriyajla ilgili ısınma sorunları nedeniyle inceleme altında olan F-35B programı için yeni bir keşif değil. Uçağa güç veren F135 motorunu üreten Pratt & Whitney, 2011 yılında yaptığı bir açıklamada; kaldırma fanı sistemi içindeki debriyaj plakalarının dikey olmayan normal uçuş sırasında beklenmedik bir şekilde temas ettiğini ve debriyajın başlangıçta dayanması için tasarlandığından daha fazla ısı ürettiğini açıklamıştı. Bu bulgu o dönemde o kadar ciddiydi ki, endüstri analistleri tüm F-35B tasarımının elden geçirilmesi gerekip gerekmeyeceğini sorgulamıştı.