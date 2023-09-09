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Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

2023-09-09 11:50:00
Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışmasına tam gaz devam ediyor. Kaçak kat skandalında yeni gelişme yaşandı. Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu İsak Sokak'taki İzmirli Villaları sitesinde yer alan Boğaziçi öngörünümüne sahip villasına kaçak kat çıkma ısrarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'deki denetiminde kaçak yapılaşmanın devam ettiğini tutanak altına almış, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak yıkım işlemleri yapılması gereğini bildirmişti. Ancak İBB yönetimi herhangi bir işlem gerçekleştirmedi.

#1
Foto - Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

Villada geçen yılki yıkımın ardından bu kez çelik konstrüksiyonla kaçak çalışmayı sürdüren Mahiroğlu, bakanlık tarafından uyarılmasına rağmen hiçbir müdahalede bulunmayan İBB'den aldığı cesaretle kaçak katın yapımını durdurmadı.

#2
Foto - Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

Mahiroğlu'nun, inşaat çalışmasını villanın dış cephesini tahta perdeyle kapatarak gizlemeye çalıştığı gözlendi. Sabah'ın görüntülediği o anlarda tahta perdeyle kapatılan villadaki çalışmanın başında en az 4 işçinin olduğu görüldü. Öte yandan İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, kaçak yapılaşmaya neden müdahale etmediğine yönelik ısrarlı soruları yanıtsız bırakmaya devam ediyor.

#3
Foto - Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

SABAH'a konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Recep Aslıyüksek, "Boğaziçi öngörümüne sahip olan bölgelerde inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi, birilerine imtiyaz tanınması, kanuni hükümlere rağmen ayrıcalıklı işlem yürütülmesi asla kabul edilemez. İstanbul'un tarihi ve doğal dokusu, özgün kimliği ve güzelliği ikili çıkar ilişkilerine, siyasi ayrımcılığa, rant pazarlığına kurban edilemez. Hak, hukuk, adalet diyenlerin ikiyüzlü politikası kamuoyu nezdinde bir kez daha aşikâr olmuştur" dedi.

#4
Foto - Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Dr. M. Ejder Batur ise, "İBB'nin her konuda konuşan ama iş yapmayan misafir başkanı, şahsi kariyer planlamasında dolgu malzemesi olarak kullandığı İstanbul'u, kendisinin diyet borcu olduğu kişilere kurban etmeye devam ediyor. Bunlardan biri de kendisini destekleyen Halk TV ve onun patronu. Anlaşılan İmamoğlu, Halk TV'nin patronunun villasındaki kaçağı görmezden gelerek diyet borcunu ödüyor" dedi.

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