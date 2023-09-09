2023-09-09 11:50:00 Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor
Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışmasına tam gaz devam ediyor. Kaçak kat skandalında yeni gelişme yaşandı. Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu İsak Sokak'taki İzmirli Villaları sitesinde yer alan Boğaziçi öngörünümüne sahip villasına kaçak kat çıkma ısrarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'deki denetiminde kaçak yapılaşmanın devam ettiğini tutanak altına almış, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak yıkım işlemleri yapılması gereğini bildirmişti. Ancak İBB yönetimi herhangi bir işlem gerçekleştirmedi.