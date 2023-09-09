Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Dr. M. Ejder Batur ise, "İBB'nin her konuda konuşan ama iş yapmayan misafir başkanı, şahsi kariyer planlamasında dolgu malzemesi olarak kullandığı İstanbul'u, kendisinin diyet borcu olduğu kişilere kurban etmeye devam ediyor. Bunlardan biri de kendisini destekleyen Halk TV ve onun patronu. Anlaşılan İmamoğlu, Halk TV'nin patronunun villasındaki kaçağı görmezden gelerek diyet borcunu ödüyor" dedi.