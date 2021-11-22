Skandal! Sınıra dayanmışlardı… Türkiye’nin F-35’lerini bakın kime verecekler

ABD F-15 jetleri Yunanistan'a ait F-16'larla kanat kanada uçtu, haberlerde tatbikat sırasında tüm Türk savaş uçaklarının Ege Denizi semalarında seyretmesinin engellendiği ileri sürülmüştü. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ege adalarının üstünden alçak uçuşla geçen savaş uçaklarının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, yerel medyada da kullanılmıştı. ABD SAFINI SEÇTİ USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.