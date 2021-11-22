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Skandal! Sınıra dayanmışlardı… Türkiye’nin F-35’lerini bakın kime verecekler

2021-11-22 14:12:50
Skandal! Sınıra dayanmışlardı… Türkiye’nin F-35’lerini bakın kime verecekler

Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor.

#1
Foto - Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu.

Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu.

#2
Foto - Her hafta Yunanistan ordusuyla tatbikat yapan ABD, Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerin Atina'ya verilmesi için Senato'da hızlı bir oylama yapabilir. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği ABD-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı, artık ABD Senatosu'nda inceleniyor.

Her hafta Yunanistan ordusuyla tatbikat yapan ABD, Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerin Atina'ya verilmesi için Senato'da hızlı bir oylama yapabilir. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği ABD-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı, artık ABD Senatosu'nda inceleniyor.

#3
Foto - 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' başlıklı yasa tasarısı, ABD savunma bütçe paketine (NDAA) bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir.

'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' başlıklı yasa tasarısı, ABD savunma bütçe paketine (NDAA) bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir.

#4
Foto - Şimdi savunma bütçesi paketinin Şükran Günü haftasının ardından Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor. Bunu, Parlamento ve Senato arasında önceden belirlenmiş müzakere izleyecek ve bu süreç boyunca iki organın kendi versiyonları tek bir nihai metinde birleştirilerek, yasa haline gelecek.

Şimdi savunma bütçesi paketinin Şükran Günü haftasının ardından Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor. Bunu, Parlamento ve Senato arasında önceden belirlenmiş müzakere izleyecek ve bu süreç boyunca iki organın kendi versiyonları tek bir nihai metinde birleştirilerek, yasa haline gelecek.

#5
Foto - YEDİNCİ MADDE Tasarıya göre, ABD Kongresi, Yunanistan'ın Rus teçhizatına olan mevcut bağımlılığından kurtulmasına yardım etmenin ABD'nin çıkarına olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda 2022-2026 yılları arasında Atina'ya yıllık 25 milyon dolarlık askeri yardım yapılması öngörülüyor.

YEDİNCİ MADDE Tasarıya göre, ABD Kongresi, Yunanistan'ın Rus teçhizatına olan mevcut bağımlılığından kurtulmasına yardım etmenin ABD'nin çıkarına olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda 2022-2026 yılları arasında Atina'ya yıllık 25 milyon dolarlık askeri yardım yapılması öngörülüyor.

#6
Foto - 13 adımlı Atina-Washington savunma işbirliğinin ise 7'nci adımı dikkat çekici. Doğrudan Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri içeren kısımda şu ifadeler kullanıldı:

13 adımlı Atina-Washington savunma işbirliğinin ise 7'nci adımı dikkat çekici. Doğrudan Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri içeren kısımda şu ifadeler kullanıldı:

#7
Foto -

"ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir."

#8
Foto - Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda Üssü'ne gönderdi.

Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda Üssü'ne gönderdi.

#9
Foto - Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt ise bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi, savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt ise bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi, savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

#10
Foto - Son olarak, geçen hafta bir tatbikat daha oldu, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve ABD Büyükelçisi Pyatt savaş gemisinde bir araya geldi.

Son olarak, geçen hafta bir tatbikat daha oldu, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve ABD Büyükelçisi Pyatt savaş gemisinde bir araya geldi.

#11
Foto - EGE DENİZİ'NİN ORTASINA ABD ÜSSÜ Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'ın imdadına koşan ABD, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası'nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi'nde atılacak adımlar ise, gündeme bomba gibi düştü. Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kathimerini gazetesi, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu.

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA ABD ÜSSÜ Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'ın imdadına koşan ABD, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası'nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi'nde atılacak adımlar ise, gündeme bomba gibi düştü. Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kathimerini gazetesi, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu.

#12
Foto - İnşa edilecek yeni deniz üssüyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kalıcı olmayı hedeflediğini kaydeden Kathimerini'ye göre, Atina yönetimi devasa bir savaş gemisi filosunu söz konusu üsse konuşlandırmayı planlıyor.

İnşa edilecek yeni deniz üssüyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kalıcı olmayı hedeflediğini kaydeden Kathimerini'ye göre, Atina yönetimi devasa bir savaş gemisi filosunu söz konusu üsse konuşlandırmayı planlıyor.

#13
Foto - Kathimerini, Yunanistan'ın Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası (Skyros) ile Suda Üssü arasında bir birleşme için ABD tarafına yoğun şekilde baskı yaptığını da yazdı.

Kathimerini, Yunanistan'ın Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası (Skyros) ile Suda Üssü arasında bir birleşme için ABD tarafına yoğun şekilde baskı yaptığını da yazdı.

#14
Foto - Habere göre, Atina yönetimi halihazırda Suda Üssü'nde bulunan ABD birliklerinin Yunanistan'ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeydeki Dedeağaç'a yerleşmesini talep ediyor. Ancak Yunanistan'ın bir numaralı hedefi, ABD güçlerinin Ege'nin tam ortasında yer alan İskiri Adası. KALICI ÜSLER KURULUYOR Kathimerini, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD'nin Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını geçtiğimiz aylarda manşetten duyurmuştu. Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması vardı.

Habere göre, Atina yönetimi halihazırda Suda Üssü'nde bulunan ABD birliklerinin Yunanistan'ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeydeki Dedeağaç'a yerleşmesini talep ediyor. Ancak Yunanistan'ın bir numaralı hedefi, ABD güçlerinin Ege'nin tam ortasında yer alan İskiri Adası. KALICI ÜSLER KURULUYOR Kathimerini, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD'nin Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını geçtiğimiz aylarda manşetten duyurmuştu. Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması vardı.

#15
Foto - ABD F-15'LERİ TÜRKİYE SINIRINDA Yunanistan, geçtiğimiz aylarda Amerikan ordusuna ait savaş uçaklarını Türkiye sınırında uçurararak yeni bir skandala imza atmıştı. Girit'ten havalanan F-15 jetleri, Türkiye'nin silahlandırılmasını istediği Kos, Rodos ve Midilli gibi adaların üzerinde uçmuştu. Yerel medya, Poseidon's Rage 21 tatbikatı çerçevesinde gerçekleşen uçuşlarla Washington'ın Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini ve Atina'nın yanında saf tuttuğunu ileri sürmüştü.

ABD F-15'LERİ TÜRKİYE SINIRINDA Yunanistan, geçtiğimiz aylarda Amerikan ordusuna ait savaş uçaklarını Türkiye sınırında uçurararak yeni bir skandala imza atmıştı. Girit'ten havalanan F-15 jetleri, Türkiye'nin silahlandırılmasını istediği Kos, Rodos ve Midilli gibi adaların üzerinde uçmuştu. Yerel medya, Poseidon's Rage 21 tatbikatı çerçevesinde gerçekleşen uçuşlarla Washington'ın Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini ve Atina'nın yanında saf tuttuğunu ileri sürmüştü.

#16
Foto - ABD F-15 jetleri Yunanistan'a ait F-16'larla kanat kanada uçtu, haberlerde tatbikat sırasında tüm Türk savaş uçaklarının Ege Denizi semalarında seyretmesinin engellendiği ileri sürülmüştü. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ege adalarının üstünden alçak uçuşla geçen savaş uçaklarının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, yerel medyada da kullanılmıştı. ABD SAFINI SEÇTİ USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

ABD F-15 jetleri Yunanistan'a ait F-16'larla kanat kanada uçtu, haberlerde tatbikat sırasında tüm Türk savaş uçaklarının Ege Denizi semalarında seyretmesinin engellendiği ileri sürülmüştü. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ege adalarının üstünden alçak uçuşla geçen savaş uçaklarının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, yerel medyada da kullanılmıştı. ABD SAFINI SEÇTİ USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

#17
Foto - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suda Üssü'ne Mart ayında demirleyen ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ı resmen ziyaret etti. Başbakan Miçotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt vardı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suda Üssü'ne Mart ayında demirleyen ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ı resmen ziyaret etti. Başbakan Miçotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt vardı.

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