Skandal! Sınıra dayanmışlardı… Türkiye’nin F-35’lerini bakın kime verecekler

Habere göre, Atina yönetimi halihazırda Suda Üssü'nde bulunan ABD birliklerinin Yunanistan'ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeydeki Dedeağaç'a yerleşmesini talep ediyor. Ancak Yunanistan'ın bir numaralı hedefi, ABD güçlerinin Ege'nin tam ortasında yer alan İskiri Adası. KALICI ÜSLER KURULUYOR Kathimerini, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD'nin Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını geçtiğimiz aylarda manşetten duyurmuştu. Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması vardı.