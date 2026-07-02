  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor! Bir kez ekip 25 yıl hasat ediyorlar! Yakacak da bedavaya geliyor Suriye üzücü haberi duyurdu Türkiye'den çok net Suriye mesajı Koyun yünlerini tarlalara serdiler! Sonuçlar inanılmaz İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı 1 ölü, 1 kayıp! Kızılırmak’ta can pazarı... Çamaşır yıkayan çocuklar akıntıya kapıldı Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı Kuş pisliği boyaya düşman: Yanlış temizlik daha zararlı Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!

Ukrayna'da akan kanı durdurmak yerine yangına körükle gitmeyi kendilerine şiar edinen batı bloku, yeni bir ekonomik savaş hamlesi başlattı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği son hava saldırılarının ardından Moskova'yı tamamen çökertmeyi hedefleyen yeni yaptırım paketini hazırladıklarını ilan etti.

#1
Foto - Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği son saldırının ardından, Rus askeri-sanayi kompleksini destekleyen daha fazla kuruluşun yaptırım listesine alınmasını teklif edeceğini belirtti.

#2
Foto - Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!

Sadece kınamanın Kiev'e yönelik saldırıları durduramayacağını belirten Kaja Kallas, Ukrayna'ya askeri desteğin ve Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

#4
Foto - Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!

Kallas, AB'nin bu hafta Kiev'in savunmasını güçlendirmek amacıyla oluşturulan 90 milyar euroluk destek kredisi kapsamında 6 milyar euroluk ödeme yaptığını anımsattı.

#5
Foto - Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!

"Bugün, saldırılara karşılık olarak Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini destekleyen daha fazla kuruluşa yaptırım uygulanmasını teklif edeceğim." ifadesini kullanan Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların sivillere yönelik saldırılar sürdüğü sürece artırılması gerektiğini kaydetti. Kallas, "Rusya kazanamayacağını anlayana kadar bunun maliyetini artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!
Gündem

‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu durduruldu. 1.23 promil alkollü çıkan sürücü ‘Neden alkollü araç ku..
Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak!
Siyaset

Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, ayrılıklarla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Çok sayıda vekilin ve belediye başkanlarının CHP'de ka..
Mahkeme başkanı ile polemiğe girdi: Küstah Ekrem salondan atıldı
Gündem

Mahkeme başkanı ile polemiğe girdi: Küstah Ekrem salondan atıldı

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB d..
CHP’li Emre, Özel'e yaranayım derken bakın ne yaptı Yüzde 90 destek sözü güldürdü!
Gündem

CHP’li Emre, Özel'e yaranayım derken bakın ne yaptı Yüzde 90 destek sözü güldürdü!

Delege satın alma operasyonları, belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk skandalları, uçkur rezaletleri havada uçuşan CHP'de devrik Özgür ..
2 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

2 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (2 Temmuz 2026) ..
İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!
Dünya

İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!

Rusya'nın balistik füze ve İHA'larla Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Başkentte peş peşe patlamalar yaşanırken, çok say..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23