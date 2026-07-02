Savaş baronları yine devrede! AB terör örgütü gibi çalışan Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!
Ukrayna'da akan kanı durdurmak yerine yangına körükle gitmeyi kendilerine şiar edinen batı bloku, yeni bir ekonomik savaş hamlesi başlattı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği son hava saldırılarının ardından Moskova'yı tamamen çökertmeyi hedefleyen yeni yaptırım paketini hazırladıklarını ilan etti.