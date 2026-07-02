Suriye üzücü haberi duyurdu
Suriye, başkent Şam’da meydana gelen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye, başkent Şam’da meydana gelen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini duyurdu.
Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafede meydana gelen patlamanın bombalı düzenekle gerçekleştirildiği bildirildi.
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlendiği belirtildi.
Şam Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
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