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Suriye üzücü haberi duyurdu

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AA Giriş Tarihi:

Suriye üzücü haberi duyurdu

Suriye, başkent Şam’da meydana gelen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini duyurdu.

#1
Foto - Suriye üzücü haberi duyurdu

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafede meydana gelen patlamanın bombalı düzenekle gerçekleştirildiği bildirildi.

#2
Foto - Suriye üzücü haberi duyurdu

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlendiği belirtildi.

#3
Foto - Suriye üzücü haberi duyurdu

Şam Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

#4
Foto - Suriye üzücü haberi duyurdu

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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