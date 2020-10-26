2020-10-26 13:27:10 Sizin vatanseverliğinize kim inanır? MİT TIR’ları üzerinden iftira atanlar, kozmik oda'da savaş planlarının çalındığını söylüyor!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 26 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 26 Ekim 2016 tarihli "SAVAŞ PLANLARI ÇALINDI" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "MİT TIR’ları ile DAEŞ'e silah yollandı" diye iftira içerikli manşet atan Cumhuriyet gazetesine bakın.. Gözünüze inanamıyorsunuz değil mi? "Cumhuriyet mi böyle bir başlık kullanmış" diye, gözlerinizi oğuşturuyorsunuz. MİT TIR’ları ile ilgili manşetlerinde, sadece planı çalmak değil, bir de planlar çarpıtılarak, üstelik, Türkmenlere gidenleri DAEŞ'e gidiyor diye iftira atarak, tüm dünyaya duyuru yapıp MİT'e iftira atanlar, şimdi Genelkurmay'daki "Kozmik oda"ya girilmesini eleştiriyor. Güler misiniz, ağlar mısınız? Tabii ki ABD uşağı FETÖ'cülerin "Kozmik Oda"a girmesine onay verecek değilim. Ama, Kozmik Oda'da zaten ABD'den gizli bir şey olduğunu sanmıyorum, Ayrıca, MİT TIR’larındaki manşetini hatırlatıp, Cumhuriyet'in ikircikli tavrını da gözler önüne seriyorum..” ifadelerini kullandı.