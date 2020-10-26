Sizin vatanseverliğinize kim inanır? MİT TIR’ları üzerinden iftira atanlar, kozmik oda'da savaş planlarının çalındığını söylüyor!

SÖZCÜ, 26 E kim 2016: "KRAL YAPALIM, KURTULALIM" CHP Genel Başkanı 4 yıl önce, Tayyip Erdoğan için, "Kral yapalım, bu işten kurtulalım" diye alay etmek istemiş ama. Kılıçdaroğlu, halkın istemediği, ama zorla devletin başında duruyor gibi ima yaptığı Tayyip Erdoğan, o günden sonra üç seçim daha kazandı.. Referandumda, yedi düvel bir oldular, yine de "evet oyu" çıktı.. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde, SP ile bile ittifak yaptılar, yine Erdoğan % 51.5 oyla cumhurbaşkanı seçildi. 2019 mahalli seçimlerinde bile, belediye meclis üyeliği oy oranlarına baktığınızda, CHP, AK Parti'nin yarısı kadar oyu, ancak alabildi.. Ama lafa gelince, sanki Erdoğan ülkenin başında haksız yere oturuyormuş gibi, algı oluşturuyorlar.