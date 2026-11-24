Cevap: Kural olarak limitet şirket ortaklarının Bağ-Kur sigortalılığı, ortaklığın başladığı tarihten geçerli başlamaktadır. Bunun iki istisnası bulunmaktadır. İlk istisna; Bağ-Kur Kanununda 4.10.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan yasal düzenleme ile 4.10.2000 tarihinden önce vergi ya da şirket kaydı olduğu halde Bağ-Kur sigorta tescilini 4.10.2000 tarihinden önce yaptırmayanların Bağ-Kur sigortalılığı 4.10.2000 tarihinde başlatılmıştır. Yanı sıra 4.10.2000 tarihinden itibaren 6 ay içinde Bağ-Kur vergi borçlanma başvurusu yaparak ödemesini de gerçekleştirenler için vergi kaydı/şirket kaydı ile 3.10.2000 tarihi arasına Bağ-Kur vergi borçlanması yaptırılmıştır. İkinci istisna; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 1.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan yasal düzenleme ile 4.10.2000-30.9.2008 tarihleri arasında vergi ya da şirket kaydı olduğu halde 1.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kur sigorta tescilini yaptırmayanların Bağ-Kur sigortalılığı 1.10.2008 tarihinde başlatılmıştır. Yanı sıra 1.10.2000 tarihinden itibaren 6 ay içinde Bağ-Kur vergi borçlanma başvurusu yaparak ödemesini de gerçekleştirenler için 4.10.2000-30.9.2008 tarih aralığı için Bağ-Kur vergi borçlanması yaptırılmıştır. Bağ-Kur Kanununda 4.10.2000 tarihinden geçerli yapılan yasal düzenleme daha sonra 2001 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak 8 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Koalisyon dönemine denk gelen bu dönemde gerekli yeni yasal düzenleme yapılamamış, buna ilişkin 4956 sayılı kanun değişikliği ancak 2.8.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girebilmiştir. Bağ-Kur sigortalılığı 4.10.2000 tarihinde başlatılanlardan konuyu mahkemelere taşıyan sigortalılar olmuştur. İş Mahkemeleri, işbu Anaysa Mahkemesinin bozma kararından hareketle, 4.10.2000 tarihinden önce vergi mükellefi yahut şirket ortağı olduğu halde Bağ-Kur sigortalılığı 2.8.2003 tarihinden önce tescil edilerek sigortalılığı 4.10.2000 tarihinden itibaren başlatılanlar hakkında olumlu kararlar vermekte, sigorta tescilini 4.10.2000 tarihi öncesine götürmektedir. İş Mahkemesinde açılacak dava yoluyla bu imkandan, yararlanabilmek için; ya Bağ-Kur’a başvuru tarihinin 4.10.2000-1.8.2003 tarihleri arası olması yahut Bağ-Kur’a 4.10.2000-1.8.2003 tarihleri arasında başvuru yerine geçen prim ödemesi yapılması gerekmektedir. Sorunuzda Bağ-Kur tescili için ilk başvuru tarihini ve ilk prim ödeme tarihini belirtmediğiniz için cevabı ancak seçenekli olarak verebileceğiz. Eğer 2.8.2003 tarihinden önce Bağ-Kur’a tescil başvurunuz varsa veya ilk prim ödemenizi 2.8.2003 tarihinden önce yapmışsanız önce SGK’ya başvuru yapmanız ve SGK’nın vereceği olumsuz cevap sonrası İş Mahkemesine dava açmanız halinde Bağ-Kur başlangıcını mahkeme yoluyla şirket ortaklık tarihi olarak tescil ettirebilirsiniz. Şayet Bağ-Kur tescil başvurunuz ve/veya prim ödemeniz 1.8.2003 sonrası yani 2.8.2003-30.9.2008 arası ise mahkeme yoluyla sonuç alabilmeniz mümkün olamayacak.