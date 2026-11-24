Cevap: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan düzenleme gereği emekli aylığı almakta iken ölen emekli sigortalının dul eşine, 18 yaşından, orta öğrenim görüyorsa 20 yaşından, yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşından küçük yetim çocuklarına, sigortalı çalışması bulunmayan bekar, boşanmış, dul kalmış kız çocukları ile evli bile olsa malul çocuklarına ölüm aylığı bağlanır. Emekli maaşı almakta iken ölen sigortalının eş ve 18 yaşından büyük çocukları ölüm aylık müracaatını e-devlet portalı üzerinden yapabilir. Şayet e-devlet portalı üzerinden elektronik başvuru yöntemi kullanılmayacak ise bu kez ıslak imzalı ölüm aylık talep formu SSK ve Bağ-Kur emeklisi için emekli dosyasının bulunduğu SGK Müdürlüğüne yapılmalıdır. Memur emeklisinin ölümü halinde ise başvurulması gereken yer SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığıdır. Bu birimin adresi, Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhiye Ankara’dır. Yanı sıra memur emeklisinin ölümü halinde eşine başvuru şartı aranmadan ölüm aylığı bağlanmaktadır. Emekli olmayan sigortalının ölümü halinde, dul eşine ve çocuklarına aylık bağlanabilmesi için sigortalının sağlığında 1800 gün prim ödemesinin olması gerekir. SSK sigortalısı iken ölenler için borçlanma hariç 900 gün primin bulunması ve ilk sigorta başlangıcı ile ölüm tarihi arası geçen sürenin de beş yıl olması yeterlidir. Emekli maaşı bağlanmadan ölmüş olan sigortalının dul eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da e-devlet portalı üzerinden ölüm aylık başvurusu yapabilir. Ancak bu yöntem yerine ıslak imzalı ölüm aylık başvuru formu ile de ölüm aylığı başvurusu yapılabilir. Bu durumda olanlar için başvuru yapılacak SGK Müdürlüğü, sigortalılık statüsüne göre farklılık gösterir. Bağ-Kur sigortalısı iken ölen sigortalılar için aile bireylerinin ölüm aylık başvurusu yapacağı yer Bağ-Kur dosyasının bulunduğu SGK Müdürlüğüdür. SSK sigortalısı iken ölenler açısından ise aktif olarak SSK’lı çalışması devam ederken ölenler için müracaat yeri SSK’lı çalışmanın geçtiği SGK Müdürlüğüdür. SSK sigortalılığına ara verildikten sonra ölüm gerçekleşmiş ise bu kez başvuru yapılacak yer dul eş ve çocuklarının ikamet adresinin bulunduğu SGK Müdürlüğüdür. Annenizin e-devlet üzerinden ölüm aylığı başvurusu yapması halinde annenize ve kardeşinize ölüm aylığı bağlanacaktır. Ayrıca, cenaze yardımı ödenebilmesi için anneniz e-devlet yöntemiyle aynı başvuru menüsünden cenaze yardımı ödemesi için ikinci bir başvuru daha yapmalıdır.