Emekli zammında dikkat çeken iddia: En düşük maaş 36 bin liraya çıkacak
Ocak 2027'de yapılacak emekli maaş düzenlemesi öncesinde değerlendirmelerde bulunan ekonomist Muhammet Bayram, oransal artışın yanı sıra seyyanen zam, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin birlikte ele alınabileceğini belirtti. Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı üzerinden çeşitli senaryolar paylaşan Bayram, 5 bin ila 10 bin liralık seyyanen artış ve yüzde 10 enflasyon farkıyla taban maaşın 31 bin 400 lira ile 36 bin 907 lira bandına çıkabileceğini hesapladı.