Bayram, bütün emeklileri kapsayacak bir artışın yanı sıra prim miktarı ve yaş kriterlerinin de dikkate alınabileceğini ifade etti. Emeklilere hem oransal hem de seyyanen zam yapılması üzerinde çalışıldığını belirten Bayram, kendisine göre en güçlü ihtimalin bu iki yöntemin birlikte uygulanması olduğunu söyledi.