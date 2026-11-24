Bugüne kadar 4'ü Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 45 belediye başkanının CHP ve Yeni Parti'den AK Parti'ye geçtiğini, her geçen başkanın iktidar tarafından korunup kollanmaya ihtiyacı olduğu iddiasının ortaya atıldığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu; “Söz konusu geçiş olana kadar ortaya attığınız iddialarla ilgili neden parti disiplininizi işletmediniz ve bunu hukuki boyuta neden taşımadınız?” dedi.