Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Cep telefonları artık hayatlarımızın olmazsa olmazı halinde... Telefonlar yalnızca konuşmak için değil bankacılıktan alışverişe kadar pek çok alanda kullandığımız cihazlar haline geldi. Telefonları kullanırken çeşitli uygulamalardan da faydalanıyoruz. Peki, ama kullandığımız tüm uygulamalar güvenli mi? Son olarak Google, Android kullanıcılarını bazı uygulamalar için uyardı. İşte, kullanıcı bilgilerini çalabilecek o dört uygulama: