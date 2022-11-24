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Teknoloji-Bilişim
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Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

2022-11-24 13:59:31
Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Cep telefonları artık hayatlarımızın olmazsa olmazı halinde... Telefonlar yalnızca konuşmak için değil bankacılıktan alışverişe kadar pek çok alanda kullandığımız cihazlar haline geldi. Telefonları kullanırken çeşitli uygulamalardan da faydalanıyoruz. Peki, ama kullandığımız tüm uygulamalar güvenli mi? Son olarak Google, Android kullanıcılarını bazı uygulamalar için uyardı. İşte, kullanıcı bilgilerini çalabilecek o dört uygulama:

#1
Foto - Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Android telefonlar yazılımları sebebiyle her zaman bir tehlike ile karşı karşıyalar. Milyonlarca uygulamanın bulunduğu Play Store mağazasına da zaman zaman kötü amaçlı uygulamalar sızabiliyor.

#2
Foto - Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Google güvenlik konusunda çok hassas olsa da her zaman kötü amaçlı uygulamaların önüne geçilemeyebiliyor.

#3
Foto - Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Google son dönemde pek çok uygulamayı mağazadan kaldırdı. Malwarebytes'teki güvenlik uzmanları, Google Play mağazasında listelenen ve gizlice sızan bu uygulamaları Google'a bildirdi.

#4
Foto - Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Söz konusu uyarının ardından tehlikeli uygulamalar mağazadan kaldırıldı. Ancak uygulamalar mağazadan kaldırılana kadar pek çok kullanıcı tarafından indirilmişti. Bu sebeple Google bir uyarıda bulundu.

#5
Foto - Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Hazırlanan raporda dört uygulamanın kimlik avı tuzağı olduğu ve kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedeflediği ifade edildi. Söz konusu uygulamaların tümü, "Mobile apps Group." adlı bir geliştirici tarafından yayınlandı.

#6
Foto - Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Bu uygulamalardan en çok indirilen Bluetooth Auto Connect oldu. Ekim 2020'de piyasaya çıkan uygulama, 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Diğer tehlikeli olan ve bir an önce kaldırılması gereken diğer uygulamalar ise şunlar:

#7
Foto - Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Bluetooth App Sender Mobile transfer: smart switch Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB.

#8
Foto - Siz siz olun bu uygulamaları telefonunuzda tutmayın

Belirttiğimiz gibi söz konusu uygulamalar şu anda Play Store'de yer almıyor. Ancak bu uygulamaları daha önce telefonlarınıza yüklediyseniz; güvenliğiniz için bir an önce silmeniz gerekiyor.

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