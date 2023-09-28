  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Dizüstü bilgisayar faciaya sebep oluyordu

2023-09-28 15:17:41
Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Dizüstü bilgisayar faciaya sebep oluyordu

Aydın'da prizde takılı unutulan dizüstü bilgisayar yangına sebep oldu.

#1
Foto - Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Dizüstü bilgisayar faciaya sebep oluyordu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde prize takılı unutulan dizüstü bilgisayar yangına neden oldu. Bilgisayarda başlayan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

#2
Foto - Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Dizüstü bilgisayar faciaya sebep oluyordu

Yangın, saat 11.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Ekşioğlu Apartmanı’nın 1’inci katında çıktı. İddiaya göre; şarj olması için prize takılan dizüstü bilgisayarın adaptörünün alev alması sonucu Y.S.’ye ait daireden dumanlar yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangının çıktığı sokağa gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak önlem amaçlı apartmanı boşalttı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında eşyalar tamamen yanarken, apartman dairesi de kullanılamaz hale geldi.

#3
Foto - Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Dizüstü bilgisayar faciaya sebep oluyordu

Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Putin'in aylık maaşı belli oldu! Duyan 'yok artık' diyecek
Dünya

Putin'in aylık maaşı belli oldu! Duyan 'yok artık' diyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aylık maaşı belli oldu. Putin aylık 9 bin dolar maaş alıyor. Bu da 246 bin liraya tekabül ediyor...
ABD panikte! Kamuoyuna böyle paylaştılar: Türkiye ölümcül bir silah üretti

ABD panikte! Kamuoyuna böyle paylaştılar: Türkiye ölümcül bir silah üretti
İşin içinde yine CHP var! Başörtüsü karşıtı müdür hakkında karar
Gündem

İşin içinde yine CHP var! Başörtüsü karşıtı müdür hakkında karar

Eskişehir’de Mart ayında depremzede öğrencinin başörtülü olması sebebiyle özel bir okul tarafından kabul edilmemesi üzerine başlatılan soruş..

"20 Eylül'de yerin altından fışkıracak" sözleriyle ses getiren Haluk Özdil'den şok itiraf: Beni kimse susturmadı ama...
CHP'li Öymen zehirli oklarını gösterdi! Kur’an kurslarını kapatacağız!
Gündem

CHP'li Öymen zehirli oklarını gösterdi! Kur’an kurslarını kapatacağız!

Üstad Necip Fazıl’ın "Müslüman Anadolu halkının öncelikli imha hedefidir!" dediği CHP, kurulduğu günden beri İslam düşmanlığı yapmaya devam ..
Batıda kara propaganda! Ermenilerin kaçışına ağlıyorlar
Dünya

Batıda kara propaganda! Ermenilerin kaçışına ağlıyorlar

30 yıl önce Ermenilerin, Azerileri katlederek işgal ettiği Dağlık Karabağ için başını kuma gömen ve olumsuz hiçbir haber yapmayan batı basın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23