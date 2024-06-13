Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Droidler, insan davranışını tanımak ve taklit etmek için kafalarının çeşitli yerlerine yerleştirilmiş küçük motorları ve yapay zekâyı kullanıyor. Ex-Robots İcra Kurulu Başkanı Li Boyang, "Kendi yazılım ve algoritma ekiplerimiz var. Herkesin kullandığı, genellikle açık kaynak olan birçok temel model ve algoritma var. Ancak biz daha çok yapay zekânın ifadeleri ve duyguları tanımasını ve ifade etmesini nasıl sağlayacağımıza odaklanıyoruz" diyerek çalışma anlayışlarını özetliyor.