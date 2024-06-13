Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Şirketin robotlarının şu ana kadarki temel amacı müzelerde sergilenmekti. Ancak Boyang, ileriye baktığında insansı robotların sağlık ve eğitim sektörlerinde daha büyük bir rol oynayacağına inanıyor: "Şu anda duygusal ve psikolojik bozukluklara yönelik yardımcı tedavi, ön tarama gibi ilgili araştırmaları yürütüyoruz." Ex-Robots, insansı robotlarını geçen yıl ağustos ayında Dünya Robot Konferansı'nda sergiledi. Boyang, konferans sırasında insansı robotların müzeler, turistik yerler, okul ortamları gibi halkla etkileşimi gerektiren roller için ideal olduğunu söyledi. Ex-Robots'un sentetik kaplamasını oluşturmak için 3D tarama, dijital tasarım ve 3D baskı kullanılıyor. 2023 yılında da dünyanın en hafif insansı robotunu ürettiği belirtilmişti.