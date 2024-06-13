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Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

2024-06-13 07:18:03
Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Çin'de bulunan ve robot üreten fabrikanın basına yansıyan görüntüleri şoke etti. Fabrikada, insanın yüz ifadelerini ve duygularını taklit edebilen gerçekçi insansı robotlar geliştiriliyor.

#1
Foto - Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Yapay zekâ ve robot teknolojisinin son yıllardaki atağından sonra iş dünyasında büyük değişimler yaşanacağı, hatta bu teknolojinin insanları işsiz bırakacağı bir süredir tartışılıyor. Çin'deki bir fabrikadan da bu tartışmaları körükleyecek görüntüler basına yansıdı. Çin'deki bir fabrika, insanın yüz ifadelerini ve duygularını tüyler ürpertici bir şekilde taklit edebilen hiper gerçekçi insansı robotlar geliştiriyor.

#2
Foto - Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Dalian'da ye alan Ex-Robots, mühendislerin yakında sağlık ve eğitim endüstrilerinde kullanılacağını umduğu gerçekçi droidler yaratmaya çalışıyor.

#3
Foto - Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Robot tasarımlarının çizimleri bir duvarda süslenirken, şirket mühendislerinin kendilerinin robotik kopyalarını yaratmaları ve onları kendi ifadelerini ve duygularını kopyalamak için eğitmeleri ayrıca dikkat çekiyor. Fabrikanın içinden çekilen video, bir Ex-Robots çalışanının kafasını hareket ettirdiğinde, gülümsediğinde ve dilini çıkardığında insansı bir robotun onun hareketini nasıl taklit ettiğini gösteriyor.

#4
Foto - Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Droidler, insan davranışını tanımak ve taklit etmek için kafalarının çeşitli yerlerine yerleştirilmiş küçük motorları ve yapay zekâyı kullanıyor. Ex-Robots İcra Kurulu Başkanı Li Boyang, "Kendi yazılım ve algoritma ekiplerimiz var. Herkesin kullandığı, genellikle açık kaynak olan birçok temel model ve algoritma var. Ancak biz daha çok yapay zekânın ifadeleri ve duyguları tanımasını ve ifade etmesini nasıl sağlayacağımıza odaklanıyoruz" diyerek çalışma anlayışlarını özetliyor.

#5
Foto - Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Boyang, 2009 yılında kurulan ve 2016 yılında insansı robotlar geliştirmeye başlayan start-up'ın aynı zamanda 'temel modeli' üzerinde de çalıştığını sözlerine ekledi: "Yaptığımız model çok modlu ve duygusal ifade yeteneğine sahip. Çevredeki ortamı algılayabiliyor ve uygun yüz geri bildirimi üretebiliyor." Ex-Robots, fiyatları 162 bin pound ile 216 bin pound arasında değişen insansı bir robot üretmenin iki haftadan bir aya kadar sürdüğünü söyledi.

#6
Foto - Siz onları insan sanıyorsunuz ama aslında değiller

Şirketin robotlarının şu ana kadarki temel amacı müzelerde sergilenmekti. Ancak Boyang, ileriye baktığında insansı robotların sağlık ve eğitim sektörlerinde daha büyük bir rol oynayacağına inanıyor: "Şu anda duygusal ve psikolojik bozukluklara yönelik yardımcı tedavi, ön tarama gibi ilgili araştırmaları yürütüyoruz." Ex-Robots, insansı robotlarını geçen yıl ağustos ayında Dünya Robot Konferansı'nda sergiledi. Boyang, konferans sırasında insansı robotların müzeler, turistik yerler, okul ortamları gibi halkla etkileşimi gerektiren roller için ideal olduğunu söyledi. Ex-Robots'un sentetik kaplamasını oluşturmak için 3D tarama, dijital tasarım ve 3D baskı kullanılıyor. 2023 yılında da dünyanın en hafif insansı robotunu ürettiği belirtilmişti.

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