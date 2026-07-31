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Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

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Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

İspanya'da başlayan Faslı göçmen akınının görüntüleri Avrupa'yı tedirgin etti. Ortaya çıkan görüntülerde Faslı bir göçmenin sokağa tuvaletini yaptığı görülüyor.

#1
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

İspanya, büyük bir göç kriziyle karşı karşıya. Binin üzerinde Faslı göçmen, kara sınırını aşarak veya denizden yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya girdi. Bölgede görev yapan kolluk birimlerine destek için askeri birlikler gönderildi. Ceuta'ya girme girişiminde bulunan 18 Faslının hayatını kaybettiği bildirildi.

#2
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

SOKAĞA TUVALETİNİ YAPTI Olaylarla ilgili görüntüler sosyal medyaya düşüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden birinde Faslı göçmenlerden birinin sokağa tuvaletini yaptığı görülüyor.

#3
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

GÖÇMEN AKINI Sınırı aşan göçmenler, İspanya'nın ve ardından da Avrupa'nın diğer bölgelerine geçmeyi hedefliyor. Faslı göçmenlerin sınırı geçişi, Avrupa'da son dönemin en etkili göçmen akını olarak değerlendirildi.

#4
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

SAHİLLER DE DOLDU Çok sayıda göçmenin de denizden yüzerek giriş yapması sonucu sahil ve plajlarda büyük kalabalıklar oluştu. Avrupa kamuoyu, bu görüntüler karşısında büyük tedirginliğe kapıldı.

#5
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

DENİZDEN ŞEHİRLERE AKIN Kıyılardan ülkeye giriş yapan göçmenler, şehirlerin içlerine doğru ilerliyor.

#6
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

İSPANYOL POLİSİYLE ÇATIŞTILAR Faslı göçmenler ile kendilerine müdahale eden İspanyol kolluk güçleri arasında çatışmalar çıktı. Göçmenler kolluk güçlerine taşla karşılık verdi.

#7
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

İSTASYONLARA GİRDİLER Sınırı aşan göçmenlerin istasyonlara ücret ödemeden girerek toplu taşıma araçlarına bindiği görüntüler de İspanya'da kaygıyla karşılandı.

#8
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

YANGINLAR ÇIKTI Olaylar sırasında çeşitli noktalarda ufak çaplı yangınlar çıktı.

#9
Foto - Siz misiniz Türkiye'yi sokmayan: Faslı göçmenin görüntüsü Avrupa'yı salladı!

BALKONLARDA DİKENLİ TEL İspanya'nın Barselona şehrinde de insanların olası hırsızlık olaylarına karşı tedbir olarak balkonlarına dikenli tel takdırdığı görüntüler dikkat çekiyor./ kaynak: ensonhaber

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