Siz hiç spor yapan kuzu gördünüz mü?

Dobby ile gün boyunca hiç ayrılmadıklarını ve birlikte derslere de girdiklerini belirten Nurcan, "Bizimle beraber evde kalıyor. Bezimiz de var, hiç bir yeri pisletme kirletme durumu da yok. Benimle okula gelip gidiyor, derslere giriyor. Ben eşimle birlikte yaşıyorum. Dobby'yi sahiplenme kararı ikimizin verdiği bir karardı. Bu durumdan da oldukça memnunuz ve Dobby ile birlikte çok eğleniyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok, bir çocuğumuz olmuş gibi. Sütünü ver, mamasını ver, bezini değiştir derken günler geçiyor. Dobby'yi her yere götürüyorum. Sabah uyandığımızda ilk işimiz süt içmek ve sonrasında okula geliyoruz. Okulda, markette, eczanede kısacası her yerde benimle beraber. Birlikte zumba dersine de gidiyoruz. Dobby modern bir kuzu oldu. Kendisi kent hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Bahçelik bir alanımız var, büyüdüğünde oraya götürüp bir erkek arkadaş edindireceğiz ve çoluk çocuğa karıştıracağız. Daha sonra çocuklarımız olacak onları büyüteceğiz" diye konuştu.