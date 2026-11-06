Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti
Kırklareli'nde bir pavyona tebliğ yapmayan giden hoca sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlara dini uyarılar yapan hocaya iletilen bir talep tepki topladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırklareli'nde bir pavyona tebliğ yapmayan giden hoca sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlara dini uyarılar yapan hocaya iletilen bir talep tepki topladı.
Kırklareli'de bir pavyonu ziyaret eden tebliğciler ile mekAnda bulunan müşteriler arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu.
MekAnda masaları gezen tebliğcilerden biri, müşterilere yaklaşarak "Var mı bir isteğiniz, emriniz?" diye sordu. Bu soruya karşılık veren bir müşteri, "Hocam, şuraya bir küçük rakı söyle be ya" dedi.
Müşterinin sözleri üzerine sohbetin tonu bir anda değişti. Masadaki kişi sayısına dikkat çeken tebliğci, "Oraya küçük yeter mi? Kaç kişi var o masada öyle?" ifadelerini kullandı.
Müşterilere seslenen tebliğci, "Kardeşim, bu dünyada sıkın, diğer dünyada Rabbim ikram eder" sözleriyle sohbeti noktaladı.
Öte yandan Türkiye'de pavyonlar ve gece eğlence mekânlarına yönelik denetimler ve kapatma işlemleri de gündemdeki yerini koruyor.
Pavyonlara yönelik kapatma işlemlerinin en dikkat çekici örneklerinden biri ise Ankara'da yaşandı. Başkentte yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında, özellikle Altındağ ve Ulus çevresindeki eğlence mekânları mercek altına alındı.
Eylül 2026'da gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar sonucunda 20 işletmenin ruhsatının süresiz iptal edildiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. İşlemlerin gerekçeleri arasında mevzuata aykırılıklar ve soruşturmalara konu olan ciddi suç iddiaları yer aldı.
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