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Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

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Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

Kırklareli'nde bir pavyona tebliğ yapmayan giden hoca sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlara dini uyarılar yapan hocaya iletilen bir talep tepki topladı.

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Foto - Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

Kırklareli'de bir pavyonu ziyaret eden tebliğciler ile mekAnda bulunan müşteriler arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

#2
Foto - Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

MekAnda masaları gezen tebliğcilerden biri, müşterilere yaklaşarak "Var mı bir isteğiniz, emriniz?" diye sordu. Bu soruya karşılık veren bir müşteri, "Hocam, şuraya bir küçük rakı söyle be ya" dedi.

#3
Foto - Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

Müşterinin sözleri üzerine sohbetin tonu bir anda değişti. Masadaki kişi sayısına dikkat çeken tebliğci, "Oraya küçük yeter mi? Kaç kişi var o masada öyle?" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

Müşterilere seslenen tebliğci, "Kardeşim, bu dünyada sıkın, diğer dünyada Rabbim ikram eder" sözleriyle sohbeti noktaladı.

#5
Foto - Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

Öte yandan Türkiye'de pavyonlar ve gece eğlence mekânlarına yönelik denetimler ve kapatma işlemleri de gündemdeki yerini koruyor.

#6
Foto - Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

Pavyonlara yönelik kapatma işlemlerinin en dikkat çekici örneklerinden biri ise Ankara'da yaşandı. Başkentte yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında, özellikle Altındağ ve Ulus çevresindeki eğlence mekânları mercek altına alındı.

#7
Foto - Pavyona tebliğ yapmaya giden hocadan istedikleri şey pes dedirtti

Eylül 2026'da gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar sonucunda 20 işletmenin ruhsatının süresiz iptal edildiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. İşlemlerin gerekçeleri arasında mevzuata aykırılıklar ve soruşturmalara konu olan ciddi suç iddiaları yer aldı.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

BATAKLIĞA GİDİP NASİHAT ETMEKLE BATAKLIK KURUMAZ! Kırklareli'nde bir pavyona dini tebliğde bulunmak amacıyla giden hocanın yaşadıkları sosyal medyada gündem olmuş. Anlatıldığına göre hoca, oradaki insanlara dini nasihatlerde bulunmak isterken karşılaştığı talep karşısında şaşkınlığını gizleyememiş. İçlerinden birinin, "Hoca geldi, ver bana bir rakı ya!" diyerek kendisiyle alay etmesi ise yaşananların en dikkat çekici tarafı olmuş. Şimdi insan ister istemez soruyor: Bir insanın dini anlatmak, yanlışlardan uzaklaştırmak ve insanları iyiliğe davet etmek istemesi elbette takdir edilecek bir niyettir. Ancak tebliğ dediğimiz şey, sadece bir yere gidip nasihat etmekten ibaret değildir. Tebliğin de bir yöntemi, zamanı ve muhatabını tanıma gereği vardır. Elbette hiçbir insanı bulunduğu ortamdan dolayı tamamen gözden çıkarmamak gerekir. Çünkü Allah'ın hidayet kapısı kimseye kapalı değildir. Dün yanlışların içinde yaşayan bir insanın yarın nasıl bir değişim göstereceğini bilemeyiz. Fakat insanlara doğruyu anlatmakla, anlatılan doğrunun karşılık bulabileceği zemini hazırlamak birbirinden farklı şeylerdir. Bir pavyona gidip oradaki insanlara namazdan, haramdan, helalden ve Allah korkusundan bahsetmek, niyet bakımından anlaşılabilir. Ancak karşındaki insanlar seni dinlemek yerine rakı istemeyi tercih ediyorsa, orada yapılan tebliğin nasıl bir karşılık bulduğunu da sorgulamak gerekir. Hoca nasihat etmeye gitmiş, karşısındaki ise meseleyi eğlenceye çevirmiş. Bir taraf iyiliği anlatmaya çalışırken diğer taraf alay etmeyi tercih etmiş. Bana göre asıl mesele, bataklığın ortasına gidip birkaç kişiye nasihat etmek değil, o bataklığı meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Çünkü bataklık kurumadan sivrisinekleri tek tek kovalamakla sonuç almak kolay değildir. Peki, bu insanlar o mekânlara nasıl geliyor? Gençlerimizi bu ortamlara sürükleyen sebepler neler? Ailede verilen eğitim, arkadaş çevresi, ahlaki değerler ve toplumdaki yozlaşma hiç mi sorgulanmayacak? İnsanları yanlışlardan uzak tutmak istiyorsak önce onları o yanlışlara sürükleyen şartlarla mücadele etmeliyiz. Tebliğ sadece pavyonda yapılmaz. Tebliğ evde başlar, okulda devam eder, ailede şekillenir, arkadaş çevresinde güçlenir. Bir çocuğa küçük yaşta doğruluğu, dürüstlüğü, haramdan uzak durmayı, kul hakkı yememeyi ve Allah'a karşı sorumluluklarını öğretmeden, yıllar sonra onu yanlış bir ortamda bulup birkaç nasihatle değiştirmeyi beklemek gerçekçi değildir. Üstelik dinimizi temsil eden insanların da gittikleri ortamlarda nasıl bir karşılık göreceklerini hesap etmeleri gerekir. Çünkü tebliğ, yalnızca konuşmak değil, muhatabın kalbine ulaşabilmektir. Bazen bir güzel söz, bazen bir örnek davranış, bazen de doğru zamanda yapılan bir uyarı yıllarca unutulmaz. Fakat bazen de en güzel söz, dinlemeye niyeti olmayan kulaklarda karşılık bulmaz. Şunu da özellikle belirtmek isterim: O pavyonda bulunan herkesin değişmeyeceğini söylemek ne kadar yanlışsa, oraya gidip birkaç nasihatle herkesin değişeceğini düşünmek de o kadar yanlıştır. İnsan değişebilir. Benim inancım da budur. Ancak değişimin yolu, doğruyu doğru yöntemle anlatmaktan geçer. Sonuç olarak, hocanın iyi niyetini küçümsemek istemem. Fakat yaşanan olay bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor: İyiliği anlatmak kadar, kötülüğün kaynağıyla mücadele etmek de gerekir. Biz gençlerimizi daha çocuk yaşta güzel ahlakla yetiştiremez, aileyi ve toplumu sağlam temeller üzerine kuramazsak, yarın birileri pavyon kapısında nasihat etmek zorunda kalır. Unutmayalım; bataklığın içine girip sivrisineklere nasihat etmekle bataklık kurumaz. Önce bataklığı kurutacak iradeyi, ahlakı ve eğitimi ortaya koymak gerekir.

Eyman

Senin benim gibi nice insanların tebliği konu edinmelerini sağlayan, toplumda dikkatleri çeken, gündem oluşturan tebliğ çok büyük bir tebliğdir! Evet, okul ve aile en önemli müessesedir; fakat o kurumlar batı ve onların içteki mueyideleri tarafından istila altındaysa her yer tebliğ alanıdır, her kes bildiği ile, elinin ulaştığı her yere tebliğ ulaştırmakla mükelleftir! Selamlarla.
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