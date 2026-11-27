Dünyayı şoke eden açıklama! "14 gemiyi vurduk"
Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'da bir haftada 14 gemiyi vurduk, 2 yerleşim birimini ele geçirdik" ifadeleri kullanıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'da bir haftada 14 gemiyi vurduk, 2 yerleşim birimini ele geçirdik" ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 21-27 Kasım'da Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.
Bu tarihlerde Ukrayna'da askeri sanayi, lojistik, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile limanlara yönelik saldırılar düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna ordusu için askeri yükler taşıyan 14 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesine yer verildi.
Ukrayna'da son bir haftada 2 yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Sosnovıy Bor ile Zaporijya bölgesinde Barvinovka yerleşim yerleri kurtarıldı." bilgisi verildi.
Açıklamada, bu süreçte 5 binden fazla insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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