Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

Uyku süreleri ve kişilere faydalarının kişiden kişiye değişebildiğini söyleyen Atay, “Ancak genel bir bilgi de 5 saat ve altı sürelerde uyumak uzun vadede dikkat dağınıklığı, gerginlik ve hafıza sorunları gibi durumlara neden olabilmektedir. Fakat bazı kişiler de 9,5 saat ve üzerinde uyuduğunda kendisini daha dinç hissedebilmektedir. Bu durumda uyku konusunda kişiler arasında iki farklı kategori oluşturulabilir. Bu kişilere kaba tabirle ‘uzun uyuyanlar’ ve ‘kısa uyuyanlar’ denilebilir. Araştırmalara göre erişkin dönemdeki kişilerin büyük bölümünün uykusu hava karardıktan yaklaşık 4-6 saat sonra; kısa uyuyanların gece yarısından sonra, uzun uyuyanların da daha erken saatlerde uykusu gelmektedir” şeklinde konuştu.