2023-07-12 22:25:14 Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde
Düzenli uykunun özellikle bağışıklık sistemine olumlu etkileri bulunuyor. Uykunun başlaması ile sempatik sinir sistemi aktivitesinde düşüş olurken, inflamasyon yanıtı baskılanıyor böylece vücutta virüslere karşı bağışıklık yanıtı artıyor. Bağışıklığın artmasıyla birlikte pek çok hastalığa karşı korunaklı olunduğunu belirten Prof. Dr. Turan Atay, uyku ve faydaları hakkında bilgi verdi.