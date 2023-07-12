  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
12
Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

2023-07-12 22:25:14
Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

Düzenli uykunun özellikle bağışıklık sistemine olumlu etkileri bulunuyor. Uykunun başlaması ile sempatik sinir sistemi aktivitesinde düşüş olurken, inflamasyon yanıtı baskılanıyor böylece vücutta virüslere karşı bağışıklık yanıtı artıyor. Bağışıklığın artmasıyla birlikte pek çok hastalığa karşı korunaklı olunduğunu belirten Prof. Dr. Turan Atay, uyku ve faydaları hakkında bilgi verdi.

#1
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

Uykunun beynin önemli fonksiyonlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turan Atay, uykunun kendi içinde değişik fazları olduğunu ve bu fazların belirli aralıklarla tekrarlandığını kaydederek, “Kişinin kendisini sağlıklı, dinç hissetmesi için bu fazların doğru yürümesi dolayısıyla sağlıklı bir uyku düzeninin olması gerekmektedir. Sağlıklı ve düzenli bir uykunun insan vücudu için çok sayıda faydası olmaktadır” dedi.

#2
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

Uyku esnasında büyüme hormonunun salgılandığını hatırlatan Atay, bu nedenle çocukluk döneminde uykunun önemli olduğunun altını çizdi. Çocukların büyüme hormonu sayesinde geliştiğini belirten Atay, “Yetişkinlik döneminde de uyku sağlık için gereklidir. Uyku vücudu onarır. Bunun yanında kalp ve sindirim sistemi sağlığı açısından düzenli ve sağlıklı uyku önemlidir. Uyku dinlendirici olmanın yanında bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Araştırmalara göre eğer ortalama 7,5-8 saat düzenli uyunabilirse kişiler günlük işlevlerini daha rahat yerine getirebilir” diye konuştu.

#3
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

Uyku süreleri ve kişilere faydalarının kişiden kişiye değişebildiğini söyleyen Atay, “Ancak genel bir bilgi de 5 saat ve altı sürelerde uyumak uzun vadede dikkat dağınıklığı, gerginlik ve hafıza sorunları gibi durumlara neden olabilmektedir. Fakat bazı kişiler de 9,5 saat ve üzerinde uyuduğunda kendisini daha dinç hissedebilmektedir. Bu durumda uyku konusunda kişiler arasında iki farklı kategori oluşturulabilir. Bu kişilere kaba tabirle ‘uzun uyuyanlar’ ve ‘kısa uyuyanlar’ denilebilir. Araştırmalara göre erişkin dönemdeki kişilerin büyük bölümünün uykusu hava karardıktan yaklaşık 4-6 saat sonra; kısa uyuyanların gece yarısından sonra, uzun uyuyanların da daha erken saatlerde uykusu gelmektedir” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

Prof. Dr. Turan Atay, uyku rutininin kişiden kişiye değiştiğini ifade ederek, “Uykuyu kaliteli uyumak için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyonun yatılan odada olması uyku kalitesini bozmaktadır. Vücut doğal akışı içinde günün belli saatlerinde hormonlar salgılar. Örneğin kortizol ile metabolizma hızı ve iştah düzenlenirken, konsantrasyon ve enerji artmaktadır. Buna uyarıcı hormon da denilebilmektedir. Yine saat gece olduğunda melatonin hormonu salgılanmaya başlanmaktadır. Bu hormon vücut ısısını düşürdüğü için kişiye uyuması gerektiğini hatırlatmaktadır.

#5
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

Ancak televizyon, tablet, cep telefonu ve bilgisayar mavi ışık vermektedir. Mavi ışık en çok da melatonin hormonuna zarar vermektedir. Mavi ışık nedeniyle salınamayan melatonin hormonu uykunun da kalitesini bozmaktadır. Bunun yanında normal şartlarda yapay ışıklar altında olmak da uykuyu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar yapay ışıktan kaçınmak uygun olur. Ayrıca evlerde akşamları yoğun ışık olmamalıdır” dedi.

#6
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

Kendinizi test edin Prof. Dr. Atay’a göre aşağıdaki sorulardan birkaçına evet cevabı veriyorsanız, bir uyku hastalığınız olabilir: 1. Yeterli süre uyumama rağmen gün içinde yorgun ve uykulu oluyorum. 2. Haftada 2-3 gece uykuya dalmakta güçlük çekiyorum. 3. Akşam saatlerinde veya yatağa girdiğimde bacaklarımda isimlendiremediğim bir huzursuzluk hissediyorum.

#7
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

4. Uyuyamayacağım fikri akşam saatlerinden itibaren beni endişelendiriyor. 5. Yatakta sürekli bacaklarımı hareket ettirmek zorunda kalıyorum. 6. Gece içinde nefes alamama hissi ile uyanıyorum.

#8
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

7. Horlamamın yan odalardan duyulacak kadar şiddetli olduğu söyleniyor. 8. Uykuda nefesimin durduğu söyleniyor. 9. Gece içinde en az bir kez tuvalete gitmek zorunda kalıyorum.

#9
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

10. Geceleri baş, boyun veya göğsümde terleme oluyor. 11. Sabah yorgun ve baş ağrısı ile uyanıyorum. 12. Geceleri bacaklarıma kramp girebiliyor.

#10
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

13. Toplantılarda, sinema-tiyatro gibi yerlerde, okurken veya TV seyrederken uyuyakalabiliyorum. 14. Uykululuk nedeniyle eskisi kadar uzun süre araba kullanamıyorum. 15. Gün içinde zaman zaman karşı koyamadığım uykululuk atakları yaşıyorum.

#11
Foto - Siz de bunları yaşıyor musunuz? İşte uyku sorununuz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 17 madde

16. Çok sık rüya görüyorum. 17. Geceleri uykudan bağırarak ve korku ile uyandığım söyleniyor.

Biden’ın not kağıdında Türkiye ayrıntısı! Bakın ne yazıyor
Dünya

Biden’ın not kağıdında Türkiye ayrıntısı! Bakın ne yazıyor

NATO Zirvesi öncesi İngiltere Başbakanıyla görüşen ABD Başkanı Biden’ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı gözlerden kaçmadı...
Yer yerinden oynayacak! Millet İttifakı’nın gay başkanları birbirlerine bunları yazmış
Medya

Yer yerinden oynayacak! Millet İttifakı’nın gay başkanları birbirlerine bunları yazmış

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Millet İttifakı mensubu iki erkek başkanın cinsel içerikli iğrenç yazışmalar yaptığını ileri sürdü. ..
Türkiye için sıcak hava uyarısı! Türkiye’ye yönelik gündeme oturan, çok çarpıcı flaş iddia: İklim değişiyor! Milyonları ilgilendiriyor
Yaşam

Türkiye için sıcak hava uyarısı! Türkiye’ye yönelik gündeme oturan, çok çarpıcı flaş iddia: İklim değişiyor! Milyonları ilgilendiriyor

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Milyonları ilgilendiriyor: İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ..
Oyuncu Ufuk Özkan'dan kahreden haber
Medya

Oyuncu Ufuk Özkan'dan kahreden haber

Oyuncu Ufuk Özkan, sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşıyor. Ünlü oyuncu karaciğer nakli için başvuruda bulundu.
Alman turistlerin Türkiye duyurusu: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter! Gündem olan kare
Aktüel

Alman turistlerin Türkiye duyurusu: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter! Gündem olan kare

Almanya'nın tercihi Türkiye! Antalya Dış Hatlar Terminali'nde çekilen bir kare dikkat çekti. Antalya Dış Hatlar Terminali’nde çekilen bir k..
Can çıkmadan huy çıkmazmış! Erdoğan’ın, hergelenin aklına ihtiyacı var mı?
Siyaset

Can çıkmadan huy çıkmazmış! Erdoğan’ın, hergelenin aklına ihtiyacı var mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Erdoğan’ın, hergelenin aklına ihtiyacı var mı?" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23