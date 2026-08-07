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Emeklilere ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! İşte alınabilecek modeller

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Emeklilere ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! İşte alınabilecek modeller

Emeklilerin ÖTV'siz araç alabilmesine imkan sağlayacak düzenleme 2026 yılında da milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. İşte emeklilere ÖTV'siz araçta son gelişmeler...

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#1
Foto - Emeklilere ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! İşte alınabilecek modeller

2026 yılında emeklilere ÖTV muafiyetli araç satışına ilişkin beklentiler sürerken, TBMM'de görüşülen düzenlemeler vatandaşların gündeminden düşmüyor. Özellikle son ÖTV yasasının ardından emeklileri kapsayan yeni bir hak tanınıp tanınmadığı araştırılırken, "Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi kabul edildi mi?", "Başvuru şartları belli oldu mu?" ve "Kanun ne zaman yürürlüğe girecek?" soruları öne çıkıyor. Meclis'e sunulan teklifin son durumu ve uygulamanın hayata geçip geçmeyeceğine ilişkin ayrıntılar kamuoyu tarafından yakından izleniyor. İşte son durum... TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.

#2
Foto - Emeklilere ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! İşte alınabilecek modeller

Buna göre oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de eklendi. Ayrıca, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanacak vergi tutarı, T sınıfı araçlar ile L sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW altında olanlar ve içten yanmalı motoru olanlar hariç, asgari maktu vergi tutarı L sınıfı araçlar için 30 bin, diğerleri için 100 bin liradan az olmayacak. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak. Hesaplanan tutarların 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacak.

#3
Foto - Emeklilere ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! İşte alınabilecek modeller

Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için ÖTV veya yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş tutarları 10 katına kadar artırmaya, 0'a kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla farklı matrah grupları oluşturmak suretiyle asgari maktu vergi tutarlarını farklılaştırmaya, motor gücü, motor silindir hacmi, çekiş sistemi, menzili, batarya kapasitesi, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı asgari maktu vergi tutarları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

#4
Foto - Emeklilere ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! İşte alınabilecek modeller

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni ÖTV düzenlemesi, emeklilere ÖTV'siz araç hakkı getirmiyor. Meclis'ten geçen kanunda emeklilere yönelik ÖTV muafiyetine ilişkin bir hüküm yer almazken, kamuoyunda gündeme gelen emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi ise bu yasadan ayrı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yasalaşan ÖTV değişikliği ile emeklilere ÖTV'siz araç verilmesi arasında doğrudan bir bağlantı bulunmuyor.

#5
Foto - Emeklilere ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! İşte alınabilecek modeller

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti konusunda ise şu an için yürürlüğe girmiş bir yasal düzenleme bulunmuyor. Resmi açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir. Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor: Emekli statüsünde olmak, Haktan yalnızca bir kez yararlanmak, Satın alınan aracı belirli süre satmamak, Binek otomobil almak, Ticari araçların kapsam dışında tutulması. Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

#6
Foto - Emeklilere ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! İşte alınabilecek modeller

Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen ÖTV muafiyeti üst limiti içerisinde kalan araçlar kapsamda değerlendirilebilecek. Gündeme gelen listelerde şu markalar öne çıkıyor: Togg Fiat Toyota Renault Hyundai Opel Citroen Peugeot Volkswagen Dacia Ancak hangi model ve markaların kesin olarak kapsamda yer alacağı, olası yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra netlik kazanacak.

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Yorumlar

okur

hadi yine iyisiniz emekliler maas 23600 ama olsun
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