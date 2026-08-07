Cebinde olanlar zengin oldu: Değeri tam 118 milyon TL!
ABD'de 1796 tarihli nadir Draped Bust çeyrek dolarının değerinin yaklaşık 118 milyon TL seviyesine ulaşması sonrası koleksiyonerlerin iştahını kabarttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de 1796 tarihli nadir Draped Bust çeyrek dolarının değerinin yaklaşık 118 milyon TL seviyesine ulaşması sonrası koleksiyonerlerin iştahını kabarttı.
KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ ABD Darphanesi'nin bastığı ilk çeyrek dolar olarak bilinen 1796 Draped Bust, koleksiyon dünyasının en kıymetli madeni paraları arasında yer alıyor. Yaklaşık 6 bin 146 adet basıldığı tahmin edilen bu paranın günümüze yalnızca 650 civarında örneğinin ulaştığı ifade ediliyor.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ PARASI Mükemmel kondisyondaki bir 1796 Draped Bust çeyrek dolar, 2022 yılında düzenlenen bir açık artırmada 1,74 milyon dolara satıldı.
DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
Uzmanların değerlendirmelerine göre aynı paranın günümüzdeki değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar (118 milyon TL) seviyesine ulaşıyor. Daha fazla yıpranmış örneklerin bile 10 bin doların üzerinde alıcı bulabildiği belirtiliyor./ kaynak: yasemin.com
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