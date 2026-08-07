  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Cebinde olanlar zengin oldu: Değeri tam 118 milyon TL!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cebinde olanlar zengin oldu: Değeri tam 118 milyon TL!

ABD'de 1796 tarihli nadir Draped Bust çeyrek dolarının değerinin yaklaşık 118 milyon TL seviyesine ulaşması sonrası koleksiyonerlerin iştahını kabarttı.

#1
Foto - Cebinde olanlar zengin oldu: Değeri tam 118 milyon TL!

KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ ABD Darphanesi'nin bastığı ilk çeyrek dolar olarak bilinen 1796 Draped Bust, koleksiyon dünyasının en kıymetli madeni paraları arasında yer alıyor. Yaklaşık 6 bin 146 adet basıldığı tahmin edilen bu paranın günümüze yalnızca 650 civarında örneğinin ulaştığı ifade ediliyor.

#2
Foto - Cebinde olanlar zengin oldu: Değeri tam 118 milyon TL!

DÜNYANIN EN DEĞERLİ PARASI Mükemmel kondisyondaki bir 1796 Draped Bust çeyrek dolar, 2022 yılında düzenlenen bir açık artırmada 1,74 milyon dolara satıldı.

#3
Foto - Cebinde olanlar zengin oldu: Değeri tam 118 milyon TL!

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

#4
Foto - Cebinde olanlar zengin oldu: Değeri tam 118 milyon TL!

Uzmanların değerlendirmelerine göre aynı paranın günümüzdeki değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar (118 milyon TL) seviyesine ulaşıyor. Daha fazla yıpranmış örneklerin bile 10 bin doların üzerinde alıcı bulabildiği belirtiliyor./ kaynak: yasemin.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!
Spor

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!

Sivasspor transfer yasağının sona ermesinin ardından Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı...
CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!
Gündem

CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdü..
Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
Gündem

Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek
Ekonomi

Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ile Dubai arasındaki yolculuğu 30 dakikaya indirecek ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde çalışmalar..
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alınd..
Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var
Dünya

Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var

Doğudaki komşumuz İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23