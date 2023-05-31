Siyasi arenanın gözü bu kararda: İmamoğlu'na hapis cezası onandı mı?

YENİ BRÜTÜS MÜ Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için, “Aramızda baba oğul ilişkisi var” demişti. “Evladım Ekrem” diye seslenmişti. Siyasette yeni bir Brütüs olayı mı yaşanıyor? Kılıçdaroğlu, “Evladım Ekrem” tarafından sırtından mı hançerleniyor, diye düşündüm. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Brütüs’ü mü olacak diye baktım. SİYASİ YASAK MI GELİYOR Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş. CHP GENEL BAŞKANI Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine “Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar” diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar. İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, “Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam” diye düşünmüş olabilir. İMAMOĞLU ADAY Ekrem İmamoğlu zamana karşı yarış içinde. Siyasi yasak kararı onanmadan önce CHP Genel Başkanı olmak istiyor. Peki seçilebilir mi? Şansı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın imkânları ve İstanbul iş dünyasının desteğiyle bunu sağlayacak ekonomik gücü de var. Ancak doğru bir stratejiyle hareket edip oyunu doğru kurması şartıyla. KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMEYECEK SEÇİM gecesinden itibaren merak ettiğim sorunun cevabı her defasında aynı çıkıyor. Kılıçdaroğlu istifa edecek mi diye soruyorum. Hayır etmeyecek yanıtını alıyorum. “Yüzde 48 oy aldık. Başarılıyız. Ecevit’i bile geçtik” söylemlerini bir kenara bırakıyorum, Kılıçdaroğlu istifa etmiyor. HANGİ KURULTAY OLSUN Kılıçdaroğlu şimdi “Partiyi olağan kurultaya mı götüreyim, olağanüstü kurultay çağrısı mı yapayım?” konusuna karar vermeye çalışıyor. Olağan kurultay sürecini başlatırsa seçim yenilgisi soğumaya bırakılır, İmamoğlu’nun baskın bir şekilde gelmesinin önü kesilmiş olur. BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLEYECEK Peki bundan Kılıçdaroğlu’nun kazancı ne olacak? “İstanbul Bizans’sa Ankara ‘Kahpe Bizans’tır” diye bir söz vardır. Olağan kurultay belediye başkan adaylıklarının belirlendiği takvime gelirse o zaman Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu, “Ya İstanbul adaylığı ya CHP” diye tercihe zorlama imkânına kavuşacak. İmamoğlu, İstanbul değil CHP derse o zaman Kılıçdaroğlu ya çarpışacak ya çekilecek. Son anda bir değişiklik olmazsa Ekrem İmamoğlu bugün Ankara’ya gelcek. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşecek KILIÇDAROĞLU KARAR VERMİŞ DEĞİL Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmama konusunda kararını netleştirmediği söyleniyor. Şartlara bakıyor. Belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde diğer belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun etrafında toplanıp Ekrem İmamoğlu’na karşı güç birliği yaparlarsa Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak demektir. Son gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel başkanlığını bırakmayacağı yönünde. İMAMOĞLU ADAY Ama Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için aday mı derseniz, ona net bir cevap verebilirim. Aday, derim. Ama başta İstanbul il örgütlerinden olmak üzere, teşkilatta ve belediyelerde İmamoğlu’nu istemeyenler var. Bir kısmı Ankara’ya gelerek Kılıçdaroğlu’na desteklerini bildirdiler. İmamoğlu karşıtı belediye başkanları yerel seçim öncesinde listeleri İmamoğlu’nun belirlemesini istemiyorlar. Kılıçdaroğlu onlara yeniden adaylık sözü verirse devreye girmeye hazırlar.