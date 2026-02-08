  • İSTANBUL
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Siyasette rüzgâr dinmiyor! İki belediye daha AK Parti’ye geçiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyasette rüzgâr dinmiyor! İki belediye daha AK Parti’ye geçiyor

Yerel yönetimlerde AK Parti saflarına katılımlar hız kesmeden devam ederken, siyaset kulislerini hareketlendirecek yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

1
#1
Foto - Siyasette rüzgâr dinmiyor! İki belediye daha AK Parti'ye geçiyor

Gazeteci Ferhat Murat, hizmet odaklı belediyecilik anlayışına güç katmak isteyen iki belediyenin daha AK Parti saflarına geçmesinin an meselesi olduğunu belirtti.

#2
Foto - Siyasette rüzgâr dinmiyor! İki belediye daha AK Parti'ye geçiyor

Murat, özellikle Mersin’den bir ilçe belediyesi ile Konya’nın Akşehir Belediyesi’nin AK Parti kadrolarına dahil olabileceğine işaret etti.

#3
Foto - Siyasette rüzgâr dinmiyor! İki belediye daha AK Parti'ye geçiyor

Bu hamleler, AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki hakimiyetini pekiştirirken, muhalefet cephesinde kan kaybının sürdüğünü bir kez daha tescillemiş oldu.

#4
Foto - Siyasette rüzgâr dinmiyor! İki belediye daha AK Parti'ye geçiyor

Katılımların resmileşmesiyle birlikte, yerel yönetimlerdeki hizmet zincirine yeni halkaların eklenmesi ve kalkınma hamlesinin Anadolu’nun her köşesinde perçinlenmesi bekleniyor.

