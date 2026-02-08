Siyasette rüzgâr dinmiyor! İki belediye daha AK Parti’ye geçiyor
Yerel yönetimlerde AK Parti saflarına katılımlar hız kesmeden devam ederken, siyaset kulislerini hareketlendirecek yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Gazeteci Ferhat Murat, hizmet odaklı belediyecilik anlayışına güç katmak isteyen iki belediyenin daha AK Parti saflarına geçmesinin an meselesi olduğunu belirtti.
Murat, özellikle Mersin’den bir ilçe belediyesi ile Konya’nın Akşehir Belediyesi’nin AK Parti kadrolarına dahil olabileceğine işaret etti.
Bu hamleler, AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki hakimiyetini pekiştirirken, muhalefet cephesinde kan kaybının sürdüğünü bir kez daha tescillemiş oldu.
Katılımların resmileşmesiyle birlikte, yerel yönetimlerdeki hizmet zincirine yeni halkaların eklenmesi ve kalkınma hamlesinin Anadolu’nun her köşesinde perçinlenmesi bekleniyor.
