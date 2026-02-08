AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Sadece seçim sürecinde sokağa inen ve boş vaatlerle göz doldurup oyları aldıktan sonra gözden kaybolan CHP’liler, vatandaşların sorunlarına çözüm üretemiyor. Öyle ki CHP’li ‘suç örgütü lideri’ Ekrem İmamoğlu, yerine getirmediği vaatleri sorulduğu zaman, pişkince “Hatırlamıyorum” demiş, “yalan siyaseti” yaptığını gözler önüne sermişti. Ancak AK Partili vekiller yalnızca seçim sürecinde değil, buldukları her fırsatta sokağın nabzını tutup sorunları Meclis’te dile getiriyorlar. Bu doğrultuda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan da Sandıklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Arslan’ın CHP’lilere yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı.