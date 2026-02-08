  • İSTANBUL
AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Sadece seçim sürecinde sokağa inen ve boş vaatlerle göz doldurup oyları aldıktan sonra gözden kaybolan CHP’liler, vatandaşların sorunlarına çözüm üretemiyor. Öyle ki CHP’li ‘suç örgütü lideri’ Ekrem İmamoğlu, yerine getirmediği vaatleri sorulduğu zaman, pişkince “Hatırlamıyorum” demiş, “yalan siyaseti” yaptığını gözler önüne sermişti. Ancak AK Partili vekiller yalnızca seçim sürecinde değil, buldukları her fırsatta sokağın nabzını tutup sorunları Meclis’te dile getiriyorlar. Bu doğrultuda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan da Sandıklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Arslan’ın CHP’lilere yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı.

#1
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Sandıklı ilçesinde gün boyu süren programlar kapsamında esnaf, vatandaş ve hemşehrileriyle bir araya geldi.

#2
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

İlçe merkezinde gerçekleştirilen ziyaretlerde çarşı-pazar gezildi, kahvehaneler ziyaret edildi, hane ziyaretleri yapıldı; taziye ve geçmiş olsun ziyaretleriyle vatandaşların acı ve sevinçleri paylaşıldı.

#3
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Ziyaretlerde Sandıklı’nın her sokağına, her kapısına dokunmaya gayret ettiklerini belirten Milletvekili Dr. Hasan Arslan, siyaseti yalnızca masa başında değil, sahada yaptıklarını vurguladı.

#4
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

“SEÇİM YOK AMA BİZ HER ZAMAN SAHADAYIZ”

#5
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Sandıklı’daki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Dr. Hasan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

“Afyonkarahisar’da tüm ilçelerimizi, kasabalarımızı ve köylerimizi adım adım geziyoruz. Dokunmadığımız, halini hatırını sormadığımız bir vatandaş kalmasın istiyoruz. Önümüzde bir seçim yok. Ama biz hiçbir zaman seçimden seçime sahaya çıkan bir anlayışta olmadık. AK Parti olarak her daim milletimizin içindeyiz.”

#7
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Gün boyu esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, kahvehanelerde vatandaşlarla çay içip sohbet ettiklerini belirten Arslan, Sandıklı’da hemşehrilerin taleplerini birebir dinlediklerini ifade etti.

#8
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Vatandaşlardan gelen her talebin kendileri için yol haritası olduğunu söyleyen Arslan, “Sandıklı’da kapı kapı dolaştık. Esnafımızı dinledik, hemşehrilerimizin taleplerini tek tek not aldık. Bir eksiği, bir sıkıntısı varsa bunun takipçisi oluyoruz. İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte gerek bakanlıklarda gerekse Meclis’te nöbetçi bakanlarla bir araya geldiğimizde, talepleri doğrudan konunun muhatabına iletiyoruz. Bu işler bizim için lafta kalmaz; takip edilir, çözüme kavuşturulur” dedi.

#9
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

AK Parti’nin siyaset anlayışının net olduğunu vurgulayan Dr. Hasan Arslan, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

#10
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

“Biz siyaseti; rüşvetle, şaibeyle, rezillikle anılan işlerle yapmıyoruz. Afyonkarahisar halkının parasıyla, kamu kaynaklarıyla kiralanmış uçaklarda uygunsuz işler yapılması için uğraşmıyoruz. Bizim derdimiz bellidir: Vatandaşımız ne istiyorsa onu yapmak, milletimize hizmet üretmek.”

#11
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Hizmet siyaseti ile rant siyaseti arasındaki farkın millet tarafından çok net görüldüğünü ifade eden Arslan,

#12
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

“Yol yapmayı dahi beceremeyenlerin, binlerce konut üreten AK Parti’nin projelerini beğenmemesini normal karşılıyoruz. Çünkü mesele hizmet değil, hesap meselesidir. Biz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

#13
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Sandıklı programlarının ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Afyonkarahisar’ın tüm ilçelerinde aynı anlayışla sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, “AK Parti ailesi olarak millete hizmeti şiar edinmiş bir kadroyuz” dedi.

#14
Foto - AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama...

Sandıklı’daki programlara İl Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Utsal, İlçe Başkanımız Murat Erkalan, Belediye Başkanımız Adnan Öztaş ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

