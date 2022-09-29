Sivas'ta tesadüfen bulundu! Milyonlarca yıllık...

Bulduğumuz kemikler günümüzde bulunan hiçbir hayvanın kemiklerine benzemiyor. Belki milyonlarca yıl önceye ait taşlaşmış kemikler bulduk. Kayanın içerisinde gizli şekilde durduğu için kimse fark edememiş. Bunu biz bakanlığımıza bildireceğiz, gerekli arkeolojik çalışmalar yapıldıktan sonra ne olduğu ortaya çıkacak. Belki burada tarih öncesine ait daha büyük bulgular çıkabilir. Bunun için de gerekli çalışmalar yapılacak” dedi.