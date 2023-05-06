2023-05-06 21:54:19 Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
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Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 06 CKJ 234 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Hanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, M.A. ile araçta bulunan eşi S.A. ve oğlu T.M.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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