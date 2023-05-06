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Yaşam
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Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

2023-05-06 21:54:19
Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

M.A. idaresindeki 06 CKJ 234 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Hanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

#2
Foto - Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada, M.A. ile araçta bulunan eşi S.A. ve oğlu T.M.A. yaralandı.

#3
Foto - Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaralılar, ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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