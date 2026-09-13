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Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!? Bakanlık duyurdu! Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı 1200’e yaklaştı Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı! Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı! Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu? İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor... Aziz Yıldırım 'Niye faydalanmıyoruz' diye sormuştu ve yeni bir hamle geliyor gibi... Bakan Çiftçi talimatı verdi: 81 ilde ekipler sahaya indi! Okul çevrelerinde denetimler artırılıyor Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı: 'Yetkin ve erdemli insan' anlayışı eğitime bakışımızın istikametini tayin ediyor
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Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

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Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Yeniakit yazarı Selma Savcı Adele Haenel'in tüm dünyaya anlattığı İsrail soykırımı sonrası uğradığı sansüre dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

#1
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

İşte o yazı;

#2
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

ABD’li oyuncu Mark Ruffalo’yu hatırlarsınız mutlaka öyle güzel bir söz etmişti ki, hala hafızalarda katil Netanyahu’ya korkusuzca söylediği sözler kulaklarda çınlamaktadır...

#3
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

ABD’li isim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için, “Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin.” ifadelerini kullanmış ve Katil devlet İsrail’de istenmeyen adam ilan edilmişti...

#4
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Her ne kadar siyam ikizi gibi Trump’la Netanyahu takılsa da böylesi cesur yüreklerin haykırışlarını gördükçe de helal olsun diyebiliyoruz...

#5
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Dün yine ajanslara hakikaten tüylerimizi diken diken eden bir cesur yürek daha çıktı. Böylesi isimlerin her geçen gün daha da çoğalacağını umut ediyorum. Umarız bu tür safsatalara inanan azınlıklar da Netanyahu’nun gemisinden inerler. Gazze Kasabı nitelendirmesi ile sadece çocukların ve kadınların katlinden keyif alan bir kabinesiyle dünyaya meydan okuyan bu zavallının umarız en yakın zamanda da siyaset sahnesinden silinmesi yakındır.

#6
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Gelelim o dünyaya Gazze’deki soykırımı haykıran hemcinsim Adale Haenel’e...

#7
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Fransız kamu yayıncısı France Télévisions ekranlarında yayınlanan edebiyat programı “La Grande Librairie”ye yeni kitabı “Viser juste” vesilesiyle konuk olan ünlü oyuncu ve yazar Adèle Haenel, Batı medyasının Gazze konusundaki sessizlik duvarını canlı yayında yıktı. Konuşmaktan çekinilmemesi gerektiğini vurgulayan Haenel, “İsrail Filistin’de bir soykırım işliyor ve Fransa buna suç ortağıdır. Kabul edilemez olanı kabullenmeyin, İsrail’e yaptırım uygulayın ve Filistin’i özgürleştirin” sözleriyle milyonlara seslendi.

#8
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Fransa’da oyuncu Adele Haenel’in İsrail’in Gazze’deki soykırımına değindiği televizyon programının tekrarı Fransız kamu yayıncısının internet sitesinden kaldırıldı. Fransız oyuncu Haenel, Instagram hesabından paylaştığı video mesajda 9 Eylül’de kamu yayıncısı France 5 kanalında canlı yayımlanan programa katıldığını belirtti.

#9
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Programın sonunda ifade özgürlüğünün tamamen geçerli olduğu bölümde söz aldığını dile getiren Haenel, cinsel saldırıların ve Filistin’deki soykırımın sessizliğe gömülmesine değindiğini anlattı.

#10
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Söz aldığı bu kısmı kesileceğini tahmin ederek kayda aldıklarını ancak kanalın programın tekrarının tamamını kaldırdığına dikkati çeken Haenel, bu tutumun programdaki sözlerinin geçerli olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

#11
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Düşünebiliyor musunuz? Her defasında Batı’nın kalbi olarak gösterilen ve daha çok modernizmin ve çağdaşlığın vurgusu yapılarak kamuoyunda lanse ettirilen Fransa’daki özgürlük anlayışını görebiliyor musunuz? Anlamak lazım bu zavallıları, haykırmak lazım Katil İsrail’in soykırımını. Bu hanımefendinin de yaptığını her daim ayakta alkışlayacağım. Çünkü her kim Katiller sürüsü Netanyahu ve ekibi karşısındaysa bizim yanımızda olacaktır vesselam...

#12
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Elbette bu yapılan sansür karşısında her ülkede olduğu gibi buna karşı çıkanlar da yok değil, ama yapılan işin ülkeler nezdinde de iyi değerlendirilmesi gerekmektedir... Haenel’in Gazze’deki soykırıma değindiği yayının tekrarının Fransız kamu yayıncısı France TV’nin internet sitesinden kaldırılması, siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

#13
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Milletvekili Gabrielle Cathala, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Haenel’in İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırıma ve Fransa’nın suç ortaklığına tepki verdiği için yayının tekrarının France TV tarafından kaldırıldığını ifade etti. LFI Milletvekili Daniele Obono, aynı platformdaki hesabından yaptığı açıklamada, France TV’nin yayını kaldırmasını “skandal” olarak nitelendirdi. LFI Milletvekili Aymeric Caron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haenel’in söz konusu yayında Gazze’deki soykırım konusunda söylediklerinin doğru olduğunu vurguladı.

#14
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Caron, 3 yıldır Fransız kamu yayıncısının Gazze konusundaki “iflasına” ve soykırım yanlılığına tepki gösterdiğini belirterek, söz konusu kamu yayıncısının kendilerine uygulanan baskının nereden geldiğini ve yayının tekrarının kaldırılmasını kimin talep ettiğini yanıtlaması gerekeceğini vurguladı.

#15
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Fransız dergisi Telerama’nın haberine göre France TV, Haenel’in Filistin meselesine yönelik sözleriyle ilgili yayında karşı görüş bildirilmemesini yayının tekrarını kaldırmasına gerekçe olarak gösterdi. Fransız oyuncu Haenel, 9 Eylül’de kamu yayıncısı France 5 kanalında katıldığı “Büyük Kitabevi” programının sonunda söz alarak Gazze’deki soykırıma tepki göstermişti.

#16
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

“Ben de bir karar aldım, konuşacağım.” diyen Haenel, yayın sırasında oturduğu koltuğu dalış tahtasına benzetti. “Söz konusu koltuktan Fransa’yı saran televizyondaki sessizliğe dalacağını” belirten Haenel, “Burada olduğum için, herkesin duyması için bu sessizliğin neyi barındırdığını söylemek gerekiyor: İsrail Devleti, Filistin’de soykırım işliyor ve Fransa suç ortaklığı ediyor. Kabul edilemez olanı kabul etmeyin. Bu yüzden İsrail’e yaptırım uygulayın ve Filistin’i özgürlüğüne kavuşturun.” ifadelerini kullanmıştı..

#17
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Bu cesur yürekli kadına selam olsun, umarız böylesi haykıran ve Gazze’de naylon poşetlere kitaplarını koyarak okullarına gitmeye çalışırken katledilen masum evlatların sesini duyuran insanların çoğalması en büyük dileğimizdir...

#18
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Ve yine alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in hadis-i şerifiyle noktalayalım...

#19
Foto - Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

“Sizden kim bir kötülük (veya zulüm) görürse, onu eliyle değiştirsin; gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğzedetsin (kalben karşı koysun, hoşnutsuzluk duysun). Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”

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