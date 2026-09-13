Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?
Yeniakit yazarı Selma Savcı Adele Haenel'in tüm dünyaya anlattığı İsrail soykırımı sonrası uğradığı sansüre dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...
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Yeniakit yazarı Selma Savcı Adele Haenel'in tüm dünyaya anlattığı İsrail soykırımı sonrası uğradığı sansüre dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...
İşte o yazı;
ABD’li oyuncu Mark Ruffalo’yu hatırlarsınız mutlaka öyle güzel bir söz etmişti ki, hala hafızalarda katil Netanyahu’ya korkusuzca söylediği sözler kulaklarda çınlamaktadır...
ABD’li isim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için, “Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin.” ifadelerini kullanmış ve Katil devlet İsrail’de istenmeyen adam ilan edilmişti...
Her ne kadar siyam ikizi gibi Trump’la Netanyahu takılsa da böylesi cesur yüreklerin haykırışlarını gördükçe de helal olsun diyebiliyoruz...
Dün yine ajanslara hakikaten tüylerimizi diken diken eden bir cesur yürek daha çıktı. Böylesi isimlerin her geçen gün daha da çoğalacağını umut ediyorum. Umarız bu tür safsatalara inanan azınlıklar da Netanyahu’nun gemisinden inerler. Gazze Kasabı nitelendirmesi ile sadece çocukların ve kadınların katlinden keyif alan bir kabinesiyle dünyaya meydan okuyan bu zavallının umarız en yakın zamanda da siyaset sahnesinden silinmesi yakındır.
Gelelim o dünyaya Gazze’deki soykırımı haykıran hemcinsim Adale Haenel’e...
Fransız kamu yayıncısı France Télévisions ekranlarında yayınlanan edebiyat programı “La Grande Librairie”ye yeni kitabı “Viser juste” vesilesiyle konuk olan ünlü oyuncu ve yazar Adèle Haenel, Batı medyasının Gazze konusundaki sessizlik duvarını canlı yayında yıktı. Konuşmaktan çekinilmemesi gerektiğini vurgulayan Haenel, “İsrail Filistin’de bir soykırım işliyor ve Fransa buna suç ortağıdır. Kabul edilemez olanı kabullenmeyin, İsrail’e yaptırım uygulayın ve Filistin’i özgürleştirin” sözleriyle milyonlara seslendi.
Fransa’da oyuncu Adele Haenel’in İsrail’in Gazze’deki soykırımına değindiği televizyon programının tekrarı Fransız kamu yayıncısının internet sitesinden kaldırıldı. Fransız oyuncu Haenel, Instagram hesabından paylaştığı video mesajda 9 Eylül’de kamu yayıncısı France 5 kanalında canlı yayımlanan programa katıldığını belirtti.
Programın sonunda ifade özgürlüğünün tamamen geçerli olduğu bölümde söz aldığını dile getiren Haenel, cinsel saldırıların ve Filistin’deki soykırımın sessizliğe gömülmesine değindiğini anlattı.
Söz aldığı bu kısmı kesileceğini tahmin ederek kayda aldıklarını ancak kanalın programın tekrarının tamamını kaldırdığına dikkati çeken Haenel, bu tutumun programdaki sözlerinin geçerli olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.
Düşünebiliyor musunuz? Her defasında Batı’nın kalbi olarak gösterilen ve daha çok modernizmin ve çağdaşlığın vurgusu yapılarak kamuoyunda lanse ettirilen Fransa’daki özgürlük anlayışını görebiliyor musunuz? Anlamak lazım bu zavallıları, haykırmak lazım Katil İsrail’in soykırımını. Bu hanımefendinin de yaptığını her daim ayakta alkışlayacağım. Çünkü her kim Katiller sürüsü Netanyahu ve ekibi karşısındaysa bizim yanımızda olacaktır vesselam...
Elbette bu yapılan sansür karşısında her ülkede olduğu gibi buna karşı çıkanlar da yok değil, ama yapılan işin ülkeler nezdinde de iyi değerlendirilmesi gerekmektedir... Haenel’in Gazze’deki soykırıma değindiği yayının tekrarının Fransız kamu yayıncısı France TV’nin internet sitesinden kaldırılması, siyasetçilerin tepkisine neden oldu.
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Milletvekili Gabrielle Cathala, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Haenel’in İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırıma ve Fransa’nın suç ortaklığına tepki verdiği için yayının tekrarının France TV tarafından kaldırıldığını ifade etti. LFI Milletvekili Daniele Obono, aynı platformdaki hesabından yaptığı açıklamada, France TV’nin yayını kaldırmasını “skandal” olarak nitelendirdi. LFI Milletvekili Aymeric Caron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haenel’in söz konusu yayında Gazze’deki soykırım konusunda söylediklerinin doğru olduğunu vurguladı.
Caron, 3 yıldır Fransız kamu yayıncısının Gazze konusundaki “iflasına” ve soykırım yanlılığına tepki gösterdiğini belirterek, söz konusu kamu yayıncısının kendilerine uygulanan baskının nereden geldiğini ve yayının tekrarının kaldırılmasını kimin talep ettiğini yanıtlaması gerekeceğini vurguladı.
Fransız dergisi Telerama’nın haberine göre France TV, Haenel’in Filistin meselesine yönelik sözleriyle ilgili yayında karşı görüş bildirilmemesini yayının tekrarını kaldırmasına gerekçe olarak gösterdi. Fransız oyuncu Haenel, 9 Eylül’de kamu yayıncısı France 5 kanalında katıldığı “Büyük Kitabevi” programının sonunda söz alarak Gazze’deki soykırıma tepki göstermişti.
“Ben de bir karar aldım, konuşacağım.” diyen Haenel, yayın sırasında oturduğu koltuğu dalış tahtasına benzetti. “Söz konusu koltuktan Fransa’yı saran televizyondaki sessizliğe dalacağını” belirten Haenel, “Burada olduğum için, herkesin duyması için bu sessizliğin neyi barındırdığını söylemek gerekiyor: İsrail Devleti, Filistin’de soykırım işliyor ve Fransa suç ortaklığı ediyor. Kabul edilemez olanı kabul etmeyin. Bu yüzden İsrail’e yaptırım uygulayın ve Filistin’i özgürlüğüne kavuşturun.” ifadelerini kullanmıştı..
Bu cesur yürekli kadına selam olsun, umarız böylesi haykıran ve Gazze’de naylon poşetlere kitaplarını koyarak okullarına gitmeye çalışırken katledilen masum evlatların sesini duyuran insanların çoğalması en büyük dileğimizdir...
Ve yine alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in hadis-i şerifiyle noktalayalım...
“Sizden kim bir kötülük (veya zulüm) görürse, onu eliyle değiştirsin; gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğzedetsin (kalben karşı koysun, hoşnutsuzluk duysun). Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”
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