Selma Savcı yazdı: Adele Haenel’e helal olsun... Siz de manyak katil Netanyahu’ya Fransız kalmayın?!?

Dün yine ajanslara hakikaten tüylerimizi diken diken eden bir cesur yürek daha çıktı. Böylesi isimlerin her geçen gün daha da çoğalacağını umut ediyorum. Umarız bu tür safsatalara inanan azınlıklar da Netanyahu’nun gemisinden inerler. Gazze Kasabı nitelendirmesi ile sadece çocukların ve kadınların katlinden keyif alan bir kabinesiyle dünyaya meydan okuyan bu zavallının umarız en yakın zamanda da siyaset sahnesinden silinmesi yakındır.