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İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

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İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

İBB’deki yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, önsözünü Özgür Özel’in kaleme aldığı “Millet Şahidimdir” kitabıyla kamuoyuna seslenirken duruşma salonunda ortaya konulan beyanlar başka bir tablo çizdi. İmamoğlu’nun geçmişte birlikte çalıştığı isimler, iş insanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan sanıkların mahkemeye yansıyan ifadelerinde milyonlarca dolarlık rüşvet iddialarından kayıt dışı para trafiğine, bantlanan kameralardan jammer kullanımına kadar çarpıcı anlatımlar yer aldı.

#1
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

‘Millet Şahidimdir’ dedi, gözler mahkemedeki tanıklıklara çevrildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, yargılama devam ederken bu kez “Millet Şahidimdir” isimli kitapla kamuoyunun karşısına çıktı. Önsözünü Özgür Özel'in yazdığı kitap üzerinden siyasi mesajlar veren İmamoğlu'nun hamlesine karşılık, davada eski çalışma arkadaşları ve iş insanlarının mahkemeye yansıyan ifadeleri yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

İddianamedeki suçlamalar henüz kesinleşmiş mahkeme hükmü niteliği taşımazken, İmamoğlu cephesi de yöneltilen suçlamaları reddediyor. Ancak dosyadaki beyanların önemli bölümünün İmamoğlu'nun yakın çalışma çevresinde bulunmuş isimlerden gelmesi dikkat çekiyor.

#3
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

İkinci adamı olarak bilinen Yıldız’dan 10 milyon dolarlık rüşvet beyanı İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Ertan Yıldız'ın mahkemeye yansıyan beyanları dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Yıldız, Saraçhane'de gerçekleştirilen bir toplantıda Doğuş Holding'den talep edildiği öne sürülen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit olarak teslim edilmesinin istendiğine şahit olduğunu söyledi.

#4
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, cezaevindeyken susması için kendisine avukat gönderildiğini öne sürdü. Yıldırım ayrıca kayıt dışı para ve kartların bazı isimlere yönlendirildiğini anlattı.

#5
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

Eski İSFALT Genel Müdürü ‘sistem’i anlattı Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da dosyaya giren beyanlarında Fatih Keleş'in süreçteki rolüne ilişkin iddialarda bulundu. Korzay; Cebeci Maden Ocakları, belediye iştiraklerinden yapılan ödemeler ve ihaleler üzerinden işleyen bir mekanizma bulunduğunu öne sürdü. Müteahhitlere yapılacak ödemelerin bilinçli biçimde bekletildiğini ileri süren Korzay, şirketlerin daha sonra kendi ifadesiyle “sistem” olarak adlandırılan yapıya para vermeye zorlandığını iddia etti.

#6
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

‘Dolar dolu çantaları gördüm’ Dosyada dikkat çeken anlatımlardan biri de iş insanı Sarp Yalçınkaya'dan geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Yalçınkaya,

#7
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

Etiler'deki bir VIP ofiste Fatih Keleş'e teslim edildiğini söylediği dolar dolu çantaları gördüğünü ifade etti. Yalçınkaya, kayıt dışı olduğu öne sürülen paraların Olay TV'nin satın alınması, CHP Kurultayı ve siyasi süreçlerin finansmanında kullanıldığı yönünde iddialarda bulundu.

#8
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

Ruhsat için 500 bin dolar istendiği iddiası İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Çetinsaya da Boğaziçi İmar'daki ruhsat sürecinde kendisinden “yoksullara yardım” gerekçesiyle 500 bin dolar istendiğini ileri sürdü. Danış Asfalt'ın sahibi Serbülend Danış ise İBB'den bulunan 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için rüşvet vermeye zorlandığını öne sürdü. İş insanı Cemal Üneş de ruhsat süreçlerinin tıkandığını, bunun sonucunda senet imzalamak zorunda bırakıldığını ve baskıya maruz kaldığını iddia etti.

#9
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

Kameraların üzerinin bantlandığı dosyaya girdi İddianamede yer alan gizlilik tedbirlerine ilişkin ayrıntılar da davanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Dosyaya göre Le Meridien Otel'deki bazı toplantılarda görüntü alınmasını önlemek amacıyla kameraların üzerinin bantlandığı ve sinyal kesici jammer cihazlarının kullanıldığı tespit edildiği belirtildi. İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki evi ile başkanlık konutundaki kamera kayıt sistemlerine ilişkin de çeşitli delil karartma suçlamaları iddianameye yansıdı. Bu suçlamaların da yargılama sonucunda mahkeme tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

#10
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

10 yıllık aile dostundan: ‘Hakkımı helal etmiyorum’ İmamoğlu'nun uzun yıllardır aile dostu ve iş ortağı olduğu belirtilen Seyfi Beyaz ile kardeşi Muzaffer Beyaz'ın ifadeleri de duruşmada gündeme geldi. Muzaffer Beyaz, Bakırköy'deki bir proje için kendisinden 3 milyon dolar istendiğini, parayı vermeyince arsasının yeşil alana çevrildiğini ileri sürdü. Beylikdüzü'ndeki başka bir projenin ruhsatı karşılığında ise dört dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini iddia etti. Beyaz, Terrace Park projesine ilişkin anlatımının ardından mahkeme salonunda: “Hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

#11
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

‘Rüşvetin belgesi mi olur?’ kaydı da mahkemede Eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan ise dosyadaki bazı ses kayıtlarında yer alan ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Aydoğan'ın, bir KİPTAŞ tahliye davasının çözülmesi karşılığında iş insanı Necmettin Şimşek'ten para istendiği ileri sürülen süreçte aracılık yaptığına ilişkin anlatımlar dosyaya yansıdı. Aydoğan, kayıtlarda kendisine ait olduğu belirtilen “Rüşvetin belgesi mi olur?” sözünü ise espri amacıyla söylediğunu ifade etti.

#12
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

Para trafiğine ilişkin dosya aileye uzandı Davadaki bir başka dikkat çekici başlık Bodrum'daki lüks villa alımına ilişkin para trafiği oldu. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın, villa alımı için elden teslim edildiği belirtilen 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söylediği aktarıldı. Kaynağına ilişkin soru işaretleri bulunduğu belirtilen para nedeniyle duruşma savcısının Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” kapsamında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Selim İmamoğlu'nun da ilgili soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer aldığı aktarıldı.

#13
Foto - İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

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