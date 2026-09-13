İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı
İBB’deki yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, önsözünü Özgür Özel’in kaleme aldığı “Millet Şahidimdir” kitabıyla kamuoyuna seslenirken duruşma salonunda ortaya konulan beyanlar başka bir tablo çizdi. İmamoğlu’nun geçmişte birlikte çalıştığı isimler, iş insanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan sanıkların mahkemeye yansıyan ifadelerinde milyonlarca dolarlık rüşvet iddialarından kayıt dışı para trafiğine, bantlanan kameralardan jammer kullanımına kadar çarpıcı anlatımlar yer aldı.