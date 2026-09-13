İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı

Ruhsat için 500 bin dolar istendiği iddiası İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Çetinsaya da Boğaziçi İmar'daki ruhsat sürecinde kendisinden “yoksullara yardım” gerekçesiyle 500 bin dolar istendiğini ileri sürdü. Danış Asfalt'ın sahibi Serbülend Danış ise İBB'den bulunan 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için rüşvet vermeye zorlandığını öne sürdü. İş insanı Cemal Üneş de ruhsat süreçlerinin tıkandığını, bunun sonucunda senet imzalamak zorunda bırakıldığını ve baskıya maruz kaldığını iddia etti.