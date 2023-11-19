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Yaşam
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Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

2023-11-19 14:49:34
Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan ve uzunluğu ile dikkat çeken Acıdere Kanyonu, turizme kazandırılmayı bekliyor.

#1
Foto - Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

Sivas’ın İmranlı ilçesi Acıdere mevkiinde bulunan ve doğal güzelliği ile büyüleyen Acıdere Kanyonu, turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Vadinin ortasından akan su ve toprak yapısı ile doğaseverleri ağırlayan kanyon; aynı zamanda birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

Çiçek florası anlamında oldukça zengin olan kanyon, ilkbahar aylarında yeşil bir görünüme kavuşuyor.

#3
Foto - Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

Zara ilçesine kadar uzanan kanyonun, bölge halkı tarafından Sivas turizmine kazandırılması bekleniyor.

#4
Foto - Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

Acıdere kanyonuna vakit geçirmek üzere gelen Alpaslan Bal, “Ben, İmranlı sevdalısı birisiyim. Bulunduğumuz yer Acıdere kanyonu olarak bilinir.

#5
Foto - Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

Buranın 4 mevsimde de farklı güzellikleri vardır. Buranın tek özelliği kimsenin bilmemesi. Buranın Türkiye turizmine kazandırılması ve İmranlı’da turizm sektörünün gelişmesi için çalışıyoruz.

#6
Foto - Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

Burada daha görülmedik nice güzellikler var. burası tamamıyla doğaldır, suyu hiç kesilmez, değişik canlılar mevcuttur. O yüzden buranın turizme açılmasını istiyoruz. Buranın uzunluğu Zara’ya kadar uzanıyor

#7
Foto - Sivas'ın gizli kalmış güzelliği

Nereden başladığını tam olarak bilmiyorum. Doğaseverlerin buraya gelerek keşfetmelerini ve ilçemizin tanıtılmasını istiyoruz. bu gibi doğal güzellikleri bütün insanlıkla paylaşmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

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